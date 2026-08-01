Ανοιχτός ο Λόφος του Λυκαβηττού από σήμερα τα μεσάνυχτα

Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου

Ανθή Κουρεντζή

Ανοιχτός ο Λόφος του Λυκαβηττού από σήμερα τα μεσάνυχτα
ΕΛΛΑΔΑ
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Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει τους πολίτες ότι ανοίγει από σήμερα τα μεσάνυχτα ο Λόφος Λυκαβηττού. Ανοιχτοί θα παραμείνουν όλοι οι λόφοι την Κυριακή 2 Αυγούστου, με αυξημένη επιτήρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Εξαίρεση αποτελεί ο Λόφος Φινόπουλου, ο οποίος θα παραμείνει κλειστός.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την παραμονή τους στους χώρους πρασίνου, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιωναρχών και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσειεκδήλωση πυρκαγιάς.

ΛΟΦΟΣ ΤΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο Κυριακή 2/8 σε Αττική, Εύβοια και Βοιωτία

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής θα βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές και την Κυριακή 2 Αυγούστου, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Πολιτική Προστασία προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) εντάσσονται η Αττική, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Βοιωτίας. Οι περιοχές αυτές παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς έχουν ήδη δοκιμαστεί τις τελευταίες ημέρες από μεγάλες πυρκαγιές, ενώ οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση νέων εστιών.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται για πολλές ακόμη περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών χόρτων ή κλαδιών, η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες και το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο.

Η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία έχουν θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα όλες τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται επίσης οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, οι εθελοντικές ομάδες και οι συναρμόδιοι φορείς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες που εκδίδονται μέσω του 112 και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Με δεδομένο ότι οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, η πρόληψη και η έγκαιρη αναφορά οποιασδήποτε εστίας μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για την αποφυγή νέων καταστροφικών πυρκαγιών.

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