Αίγιο: Το θανάσιμο μυστικό της Μαρίας και του Ολύμπιου που «θόλωσε» το μυαλό του Ιταλού

Snapshot Ο 26χρονος Ολύμπιος ήρθε από τη Γερμανία δύο ημέρες πριν τη δολοφονία και πιθανώς αντιλήφθηκε κάτι στη σχέση της μητέρας του με τον 65χρονο Ιταλό που τον ανησύχησε.

Ο Ολύμπιος φέρεται να ήθελε να πάρει τη μητέρα του και να φύγουν από το Αίγιο, κάτι που εξετάζεται από τις Αρχές.

Ο 65χρονος Ιταλός αρνείται κάθε εμπλοκή στη δολοφονία, αλλά υπάρχουν στοιχεία που τον εμπλέκουν, όπως η μη άμεση κλήση στις Αρχές.

Ο δράστης κάλεσε φίλο του μέσω εφαρμογής επικοινωνίας για βοήθεια, αντί να ειδοποιήσει τις Αρχές, σε μια κλήση διάρκειας 48 δευτερολέπτων με φωνές στα ιταλικά.

Δεν αποκλείεται η χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών από τον δράστη, κάτι που θα εξακριβωθεί τις επόμενες μέρες. Snapshot powered by AI

Λίγες μόλις ώρες μετά την άφιξή του από τη Γερμανία στο Αίγιο, ο Ολύμπιος και η μητέρα του βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα στο σπίτι τους. Δράστης ο Ιταλός σύντροφος της μητέρας. Ένας άνδρας που γνώρισε πριν 15 χρόνια και έγινε ο δεύτερος πατέρας του Ολύμπιου.

Ένας άνδρας που αποφάσισε να αφήσει τη ζωή του στην Ιταλία και να μείνει στο Αίγιο με τη νέα του οικογένεια. Ήταν παράδειγμα προς μίμηση η σχέση μεταξύ τους, λένε φίλοι των θυμάτων και του Ιταλού.

Τι είναι αυτό που οδήγησε στην τραγωδία;

Οι Αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο, ωστόσο τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής φαίνεται να απομακρύνουν το ενδεχόμενο οικονομικού ή προσωπικού κινήτρου και να στρέφουν την έρευνα σε καυγά που έγινε λίγες ώρες αφότου έφτασε στο Αίγιο ο Ολύμπιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται αφορά την επιθυμία του 27χρονου να φύγει μαζί με τη μητέρα του για τη Γερμανία, όπου βρισκόταν και ο ίδιος κατά διαστήματα. Το ζήτημα αυτό φέρεται να άναψε τη σπίθα. Η άφιξη του Ολύμπιου από τη Γερμανία συσχετίζεται άμεσα με την τραγωδία εκτιμούν οι αστυνομικοί.

Ο Ιταλός έβλεπε τον Ολύμπιο ως εμπόδιο στη σχέση του με την σύντροφό του. Γι' αυτό πιστεύουν άλλωστε ότι πήγε να σκοτώσει πρώτο τον νεαρό.

Το οικονομικό σενάριο χάνει έδαφος παρά το γεγονός ότι ο Ολύμπιος είχε προχωρήσει το τελευταίο διάστημα στην πώληση οικοπέδων, λαμβάνοντας περίπου 50.000 ευρώ, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις δεν οδηγούν τις έρευνες προς την κατεύθυνση οικονομικού κινήτρου.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση δεν έχουν εντοπίσει στοιχεία που να δείχνουν ότι τα χρήματα αποτέλεσαν αιτία σύγκρουσης ή ότι συνδέονται άμεσα με το έγκλημα. Αντίθετα, το βάρος της έρευνας παραμένει στις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των τριών.

Από τα στοιχεία που «καίνε» τον Ιταλό είναι πως δεν κάλεσε ο ίδιος τις Αρχές όταν αντιλήφθηκε τη διπλή δολοφονία αλλά αποφάσισε να πάρει έναν φίλο του μέσω εφαρμογής επικοινωνιών, μια κλήση που κράτησε 48 δευτερόλεπτα, και καλούσε τον φίλο του να έρθει αμέσως στο σημείο, φωνάζοντας μάλιστα στα ιταλικά «subito, subito».

Πυροβόλησε τον 26χρονο ενώ κοιμόταν

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση ρίχνουν φως στη φρικτή υπόθεση.

Ο 26χρονος φέρεται να δέχθηκε εξ επαφής πυροβολισμό στο κεφάλι με αεροβόλο όπλο, πιθανόν ενώ κοιμόταν, και στη συνέχεια να μαχαιρώθηκε έξι φορές.

Η 54χρονη εντοπίστηκε με περισσότερες από 20 μαχαιριές, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα, κανένα από τα δύο θύματα δε φέρει αμυντικά τραύματα.

Από την πλευρά της, η αστυνομία εξετάζει ως πιθανή αφορμή της τραγωδίας και την πρόθεση του 26χρονου να μεταφέρει τη μητέρα του στη Γερμανία, προκειμένου να τη φροντίσει λόγω προβλημάτων υγείας.

Ο 26χρονος επισκέφτηκε τη μητέρα του νωρίτερα από το προγραμματισμένο, μια απόφαση που αποδείχθηκε μοιραία / Φωτογραφίες Eurokinissi (Ανδρέας Αλεξόπουλος)

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Για το διπλό φονικό στο Αίγιο

«Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκε άμεσα διπλή ανθρωποκτονία, που διαπράχθηκε στον Λόγγο Αιγιαλείας και συνελήφθη σήμερα 10-06-2026, στο Αίγιο, αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 09-06-2026, το μεσημέρι, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό δύο σορών εντός οικίας, στον Λόγγο Αιγιαλείας και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 54χρονη ημεδαπή γυναίκα και για τον 26χρονο υιό της.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο (εξ επαφής ) στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους -20- εκατοστών και

Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου».

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