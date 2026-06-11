Αίγιο: Αναπάντητα ερωτήματα και «σκοτεινά» σημεία πίσω από το διπλό φονικό

Βασικός ύποπτος για τη δολοφονία είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Αίγιο: Αναπάντητα ερωτήματα και «σκοτεινά» σημεία πίσω από το διπλό φονικό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο Αίγιο διαπράχθηκε διπλό φονικό με θύματα μια 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της, με βασικό ύποπτο τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της γυναίκας.
  • Ο ύποπτος αρνείται την εμπλοκή του και ισχυρίζεται ότι κοιμόταν κατά τη διάρκεια του εγκλήματος, ενώ βρήκε τα θύματα νεκρά το πρωί.
  • Υπάρχει κενό 6 ωρών μεταξύ της δολοφονίας και της άφιξης των αστυνομικών, με τον ύποπτο να δίνει αντιφατικές καταθέσεις.
  • Δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης στη μονοκατοικία, ενώ στο πλυντήριο βρέθηκαν ίχνη αίματος και στο χώρο έντονη οσμή οινοπνεύματος.
  • Τα κίνητρα του εγκλήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα, αλλά εξετάζεται η πιθανή σύνδεση με χρήματα από πώληση οικοπέδου και τη μετακόμιση της μητέρας στη Γερμανία.
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Πλήθος ερωτημάτων παραμένουν αναπάντητα γύρω από το διπλό φονικό που σημειώθηκε στο Αίγιο, με θύματα μία 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της.

Βασικός ύποπτος για τη δολοφονία είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος αρνείται κατηγορηματικά ότι διέπραξε το στυγερό έγκλημα, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι κοιμόταν, ότι δεν ξύπνησε από κάποιο θόρυβο και ότι εντόπισε τα δύο θύματα νεκρά μόλις ξύπνησε το πρωί. Ανέφερε πως τότε ειδοποίησε ένα φίλο του και εκείνος, όπως είπε, τηλεφώνησε στην αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση έχουν διαπιστώσει ένα κενό 6 ωρών από τη διάπραξη του διπλού φονικού μέχρι την άφιξή τους στη μονοκατοικία. Ο 65χρονος Ιταλός φέρεται να έπεσε σε αντιφάσεις για τις κινήσεις του εκείνες τις ώρες και το μεσημέρι ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για ανθρωποκτονία.

Ωστόσο, τα ερωτήματα είναι αμείλικτα:

  • Πώς είναι δυνατόν να μην άκουσε τον ήχο από τις βολές του αεροβόλου που στοίχισαν τη ζωή στον 26χρονο;
  • Πώς είναι δυνατόν να μην άκουσε τις φωνές της 54χρονης που πάλεψε με τον δολοφόνο του παιδιού της πριν πέσει και η ίδια νεκρή;
  • Ποια είναι η αλήθεια για το εσώρουχο που είχε πλυθεί και βρέθηκε απλωμένο στην αυλή;

Δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν εντοπίσει ίχνη παραβίασης στη μονοκατοικία, όπου διέμεναν ο Ιταλός και τα θύματα.

Όπως ανέφερε και το Live News του MEGA, δύο επιπλέον κρίσιμα στοιχεία είναι πως στο φρεσκοπλυμένο εσώρουχο εντοπίστηκαν ίχνη που παρέπεμπαν σε αίμα και μέσα στη μονοκατοικία παρατηρήθηκε μια έντονη οσμή οινοπνεύματος.

Η σκέψη των αστυνομικών είναι πως ο δράστης του διπλού φονικού, όποιος και αν αποδειχθεί πως ήταν, προσπάθησε να εξαφανίσει τα πειστήρια του εγκλήματος. Θεωρούν όμως πως μέσα στον πανικό του εκείνα τα δραματικά λεπτά έκανε λάθη, που πολύ σύντομα θα φωτίσουν όλη την αλήθεια.

Ο ιατροδικαστής που έφτασε στον τόπο του εγκλήματος διαπίστωσε πως πρώτος δολοφονήθηκε ο 26χρονος. Είχε δεχθεί βολές από αεροβόλο και έφερε μαχαιριές. Η μητέρα του έτρεξε όπως φαίνεται για να σώσει το παιδί της και δέχτηκε επίθεση, πιθανότατα με το ίδιο μαχαίρι.

Στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε τόσο το αεροβόλο όσο και το μαχαίρι που όπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες, ήταν κάτω απο το άψυχο σώμα της γυναίκας. Ο 65χρονος Ιταλός είπε στους αστυνομικούς πως δεν πρόκειται να εντοπιστούν δικά του αποτυπώματα.

Τα σενάρια για το κίνητρο του δράστη

Τα κίνητρα της δολοφονίας παραμένουν προς το παρόν άγνωστα. Αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι, αν στη δολοφονία έπαιξε κάποιο ρόλο, το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες βρέθηκαν στα χέρια του 26χρονου θύματος αρκετά χρήματα από την πώληση ενός οικοπέδου.

Ενδεχομένως, σύμφωνα με το MEGA, ο νεαρός να ήθελε να μεταφέρει τη μητέρα του στη Γερμανία, όπου διέμενε και εκείνος, επειδή εκείνη αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας. Σε αυτό το σενάριο, ίσως να προέβαλε αντιρρήσεις ο Ιταλός, με το πρόσχημα πως ήθελε τη σύντροφό του κοντά του.

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