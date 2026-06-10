Δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγγο Αιγίου: Την Παρασκευή η απολογία του 65χρονου Ιταλού

Αρνείται τα πάντα ο 65χρονος, η συνήγορός του κάνει λόγο για δικογραφία με κενά

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγγο Αιγίου: Την Παρασκευή η απολογία του 65χρονου Ιταλού

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 65χρονος Ιταλός κατηγορείται για διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγγο Αιγίου και αρνείται όλες τις κατηγορίες.
  • Η συνήγορός του υποστηρίζει ότι η δικογραφία έχει κενά.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι πρώτα δολοφονήθηκε ο 26χρονος γιος και μετά η 54χρονη μητέρα με μαχαίρι.
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Προθεσμία για την Παρασκευή 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, πήρε για να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία της μητέρας και του γιου του στο Λόγγο Αιγίου.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών, παράνομη κατοχή όπλου.

Αρνείται τα πάντα ο 65χρονος

Ο 65χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ η συνήγορός του κάνει λόγο για δικογραφία με κενά, χωρίς αποτελέσματα DNA ούτε αποτελέσματα για τα ίχνη από πυρίτιδα.

Οι Αρχές βρήκαν στο σπίτι τον φερόμενο ως δολοφόνο και τα πτώματα σε διαφορετικά δωμάτια. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, πρώτα σκότωσε τον γιο με μαχαίρι και πιστόλι, κι ακολούθως την σύντροφό του.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο (εξ επαφής) στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σωροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

  • Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους -20- εκατοστών και
  • Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

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