Αίγιο: Πώς έφτασαν οι Aρχές στη σύλληψη του 65χρονου - Το χρονικό της διπλής δολοφονίας

Τα θύματα, 54χρονη και 26χρονος γιος της, βρέθηκαν νεκροί με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και όπλο τύπου φλόμπερ μετά από πάλη

Αίγιο: Πώς έφτασαν οι Aρχές στη σύλληψη του 65χρονου - Το χρονικό της διπλής δολοφονίας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 65χρονος Ιταλός για τη διλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο, με κατηγορίες ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράνομη οπλοκατοχή.
  • Στην έρευνα βρέθηκαν πλυμένα ρούχα με κηλίδες αίματος και βιντεοληπτικό υλικό που συνέβαλαν στη σύλληψη του δράστη.
  • Κατασχέθηκαν ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας και ένα κυνηγετικό όπλο φλόμπερ με πυροδοτημένο φυσίγγιο από την οικία των θυμάτων.
  • Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας για την περαιτέρω διαδικασία.
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Για ανθρωποκτονία διώκεται πλέον ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος νωρίτερα είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή, στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονης και του 26χρονου γιου της στo Αίγιο την Τρίτη (9/6).

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:
Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκε άμεσα διπλή ανθρωποκτονία, που διαπράχθηκε στον Λόγγο Αιγιαλείας και συνελήφθη σήμερα 10-06-2026, στο Αίγιο, αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 09-06-2026, το μεσημέρι, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό δύο σορών εντός οικίας, στον Λόγγο Αιγιαλείας και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 54χρονη ημεδαπή γυναίκα και για τον 26χρονο υιό της.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο (εξ επαφής) στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σωροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους 20 εκατοστών και
Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου.

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