Πολεοδομίες: «Ορίστε το δώρο σου» - Έτσι πέρασαν χειροπέδες στην επίορκη σύζυγο του αρχηγού

Snapshot Η δικογραφία της εγκληματικής οργάνωσης των Πολεοδομιών περιλαμβάνει 40 εμπλεκόμενους, 3.457 σελίδες και κατασχέσεις 335.000 ευρώ από σπίτια και γραφεία.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2024 από καταγγελίες για χρηματισμό υπαλλήλων που απέφευγαν την επιβολή προστίμων σε καταστήματα.

Η οργάνωση έδινε παράνομες άδειες δόμησης και νομιμοποιούσε αυθαίρετα κυρίως στα βόρεια προάστια της Αθήνας, όπως Κηφισιά και Εκάλη, καθώς και σε άλλες περιοχές και τη Μύκονο.

Οι δράστες περιλάμβαναν και δικαστικούς που δωροδοκούνταν για να μπλοκάρουν ποινικές υποθέσεις.

Η σύλληψη της συζύγου του αρχηγού, που μετέφερε χρηματικά «δώρα», οδήγησε σε συλλήψεις και κατάσχεση μεγάλου χρηματικού ποσού. Snapshot powered by AI

Σαράντα εμπλεκόμενοι, 335.000 κατασχεμένα χρήματα από σπίτια και γραφεία και δεκάδες υποθέσεις «εξυπηρετήσεων» περιλαμβάνει η ογκωδέστατη δικογραφία των 3457 σελίδων της εγκληματικής οργάνωσης των Πολεοδομιών που ξεσκέπασαν οι Αρχές.

Η πρώτη καταγγελία - Πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι

Στις 10 Ιουλίου του 2024 άρχισαν να ελέγχονται τα ονόματα του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, και του «πρωτοπαλίκαρού» του γιατί έγινε καταγγελία ότι χρηματίζονταν για να κάνουν τα στραβά μάτια και να μην κόβουν πρόστιμα σε εστιατόρια, καφέ και μπαρ, παίρνοντας βέβαια την κατάλληλη «μίζα». Στην ίδια καταγγελία γινόταν λόγος για δημοτικούς συμβούλους που χρηματίζονταν από τους περιπτεράδες.

Ωστόσο, οι δύο προαναφερθέντες μπήκαν για τα καλά στο «μάτι» των Αρχών δύο μήνες αργότερα, στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2024, όταν έφτασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ανώνυμη καταγγελία για μίζες, παράνομες άδειες κι άλλες πολεοδομικές ατασθαλείες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα ακίνητα για τα οποία είτε ενέκριναν άδειες δόμησης χωρίς προφανώς να πληρούνται τα κριτήρια, είτε για νομιμοποίηση αυθαιρέτων βρίσκονταν ως επί το πλείστον στα βόρεια προάστια και δη στον δήμο Κηφισιάς.

Κατεδαφίσεις, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, πισίνες, γυμναστήρια και ξενοδοχεία

Η εγκληματική οργάνωση αναλάμβανε πάσης φύσεως πολεοδομικές «εργασίες». Νομιμοποιήσεις αυθαίρετων χώρων, όπως λοφτ, πισίνες, εξτρά δωμάτια, εξέδιδε παράνομες άδειες κατεδαφίσεως, «πείραζε» φορολογικά στοιχεία, όπως τα Πόθεν Έσχες κι άλλα, ενώ προσέγγιζε μέχρι και δικαστικούς για να τους «λαδώσει» έτσι ώστε να βάλουν στο συρτάρι ποινικές υποθέσεις...

Οι επίορκοι δρούσαν κυρίως στα βόρεια προάστια. Συγκεκριμένα έκαναν «δουλειές» σε σε Εκάλη, Κηφισιά, Μαρούσι, σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, στον Κεραμεικό, στη Νέα Ερυθραία, στα Πετράλωνα, στην Πεντέλη. Δεν θα μπορούσε να λείπει από το κρεσέντο ασυδοσίας και η Μύκονος, όπου κι εκεί έγιναν διάφορες αντίστοιχες πολεοδομικές «εργασίες».

«Ορίστε το δώρο σου...» - Έτσι έγιναν «τσακωτοί» οι επίορκοι

Η σύλληψη της γυναίκας «που βρίσκει λύσεις σε όλα» τα ζητήματα, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου κι οδήγησε και στις συλλήψεις των υπόλοιπων εμπλεκόμενων στην εγκληματική οργάνωση.

Στις 5 Ιουνίου η σύζυγος του αρχηγού συναντήθηκε με μέλος του συμβουλίου αρχιτεκτονικής, όπου κι έλαβε το «δώρο» της για υπόθεση που διευθέτησε. Ήταν ένας φάκελος που περιείχε 3.000 ευρώ. «Ορίστε να σου δώσω κι εσένα το δώρο σου...» είπε ο επίορκος στη γυναίκα του αρχηγού για την διευθέτηση έκδοσης άδειας κατεδάφισης.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο γραφείο της Μίνας Χ., βρέθηκαν 188.000, ενώ συνολικά οι Αρχές κατάσχεσαν από γραφεία και σπίτια εμπλεκόμενων και συγγενών τους πρώτου βαθμού περίπου 335.000 ευρώ.

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