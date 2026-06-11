Πολεοδομίες: Παραιτήθηκε ο γγ του υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου
Την ίδια περίοδο υπέβαλε παραίτηση και ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
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- Ο Γιώργος Διδασκάλου υπέβαλε παραίτηση από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού.
- Η παραίτηση συνδέεται με την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης στις Πολεοδομίες που προκάλεσε πολιτική αναταραχή.
- Η πολιτική ηγεσία ζήτησε την παραίτηση γενικών γραμματέων που είχαν μακροχρόνια θητεία, θεωρώντας ότι έκλεισαν τον κύκλο τους.
- Την ίδια περίοδο υπέβαλε παραίτηση και ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.
Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου, με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης των Πολεοδομιών να έχει προκαλέσει θύελλα, και στον πολιτικό κόσμο.
«Κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτηση τους», αναφέρουν σχετικά κυβερνητικές πηγές.
Εξάλλου, την παραίτησή του υπέβαλε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης.
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