Πολεοδομίες: Παραιτήθηκε ο γγ του υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου

Η Ιερα Συνοδος διοργανωσε Επιστημονικο Συνεδριο αφιερωμενο στον Οσιο Λουκα τον εν Στειριω με την συμπληρωση σαραντα χρονων απο την επανακομιδη του Ιερου λειψανου του Οσιου. Το Συνέδριο εχει θέμα: #Όσιος Λουκάς ο εν Στειριω και η Ιερά Μονή αυτού: Ιστορία, Θεολογία και Πολιτισμός συνδιοργανώνουν: η Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, το Ιστορικό Αρχείο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Βιβλιοθήκη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Συμμετειχαν Καθηγητες απο το ΕΚΠΑ το Α.Π.Θεσσαλονικης, το Ιονιο Πανεπιστημιου ,το Πανεπιστημιο Πελοποννησου και ο Γενικος Γραμματεας του Υπ.Πολιτισμου Γεωργιος Διδασκαλου-Το συνεδριο ανοιξε με χαιρετισμο ο Αρχιεπισκοπος Ιερωνυμος και ακολουθησε ο Μητρο.Βρεσθενης Θεοκλητος Προεδρος της Οργανωτικης Επιτροπης Στη φωτο ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΦΩΤΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ)

Snapshot Ο Γιώργος Διδασκάλου υπέβαλε παραίτηση από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού.

Η παραίτηση συνδέεται με την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης στις Πολεοδομίες που προκάλεσε πολιτική αναταραχή.

Η πολιτική ηγεσία ζήτησε την παραίτηση γενικών γραμματέων που είχαν μακροχρόνια θητεία, θεωρώντας ότι έκλεισαν τον κύκλο τους.

Την ίδια περίοδο υπέβαλε παραίτηση και ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος. Snapshot powered by AI

Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου, με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης των Πολεοδομιών να έχει προκαλέσει θύελλα, και στον πολιτικό κόσμο.

«Κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτηση τους», αναφέρουν σχετικά κυβερνητικές πηγές.

Εξάλλου, την παραίτησή του υπέβαλε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης.

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