Το ανδρόγυνο που έλυνε κι έδενε στην εγκληματική οργάνωση των Πολεοδομιών

Ένα πανίσχυρο ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων φέρεται να βρισκόταν στην κορυφή της εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε απλώσει τα πλοκάμια της σε πολεοδομικές υπηρεσίες και συναφείς φορείς, διεκπεραιώνοντας υποθέσεις έναντι παράνομων χρηματικών ανταλλαγμάτων.

Οι εμπλεκόμενοι λάμβαναν κατευθύνσεις από το συγκεκριμένο ανδρόγυνο και δραστηριοποιούνταν κυρίως σε τρία πεδία:

Σε πολεοδομικές υποθέσεις στην Κηφισιά

σε υποθέσεις που εξετάζονταν από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αθηνών και

σε υποθέσεις που αφορούσαν το Μαρούσι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα αρχηγικά μέλη είχαν χωρίσει την «επικράτεια» δράσης τους σε τρεις βασικούς τομείς, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές αξιοποιούσαν ένα δίκτυο πρόθυμων συνεργατών σε υπηρεσίες Δόμησης άλλων δήμων και οργανισμών.

Οι ίδιοι καθόριζαν την «ταρίφα» κάθε υπόθεσης και αναλάμβαναν να τη διευθετήσουν μέσω των κατάλληλων επαφών. Μάλιστα, όποιος από τους δύο διέθετε τις περισσότερες διασυνδέσεις σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, αναλάμβανε και τον συντονισμό της.

Το δίκτυο προστασίας και οι κωδικοποιημένες φράσεις

Οι παρακολουθήσεις αποκάλυψαν ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει ένα πολυσύνθετο σύστημα ασφαλείας προκειμένου να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους. Χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας, κωδικές ονομασίες και συνθηματικές εκφράσεις, ενώ απέφευγαν συστηματικά οποιαδήποτε ευθεία αναφορά σε χρηματισμούς ή παράνομες συναλλαγές.

Στις συνομιλίες τους, όροι όπως «καφές», «εργαλεία», «σχέδια» και «χαρτιά» χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με τις Αρχές, ως κωδικοποιημένες αναφορές για τις υποθέσεις που χειρίζονταν.

Ο «καφές» και οι επίμαχοι διάλογοι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, όπου, σύμφωνα με τις Αρχές, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν τον όρο «καφές» ως κωδική αναφορά σε χρηματικά ποσά.

Σε μία από τις συνομιλίες ακούγεται χαρακτηριστικά:

«Ο καφές είναι έτοιμος να ξέρεις. Μπορούμε και το βράδυ να πιούμε ή αύριο το πρωί».

Σε άλλη συνομιλία, γίνεται αναφορά σε οικονομικές απαιτήσεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, με συνομιλητές να συζητούν για «τέσσερα», αφήνοντας υπόνοιες για χρηματικά ανταλλάγματα.

Οι συναντήσεις και οι χρηματισμοί

Οι δοσοληψίες πραγματοποιούνταν σε χώρους που θεωρούνταν ασφαλείς από τα μέλη της οργάνωσης. Αυτοκίνητα, κλειστά πάρκινγκ, καφετέριες, εστιατόρια και μπαρ αποτελούσαν τα συνήθη σημεία συνάντησης, καθώς γνώριζαν καλά τα συγκεκριμένα «λημέρια».

Το αρχηγικό ζεύγος διατηρούσε περιορισμένες δια ζώσης επαφές. Οι συναντήσεις με μηχανικούς ήταν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού και, κατά κανόνα, πραγματοποιούνταν μόνο μία φορά. Στη συνέχεια, η επικοινωνία γινόταν εξ αποστάσεως, εκτός αν υπήρχε σοβαρός λόγος για νέα συνάντηση.

Ο φερόμενος ως επικεφαλής προτιμούσε να δέχεται επισκέψεις αποκλειστικά στο γραφείο ή στο σπίτι του. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και έπειτα από πιέσεις συναντούσε συνομιλητές του μέσα σε αυτοκίνητα, μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.

Ο άνθρωπος που δεν μιλούσε ποτέ για χρήματα

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο φερόμενος ως αρχηγός απέφευγε συστηματικά οποιαδήποτε συζήτηση για χρηματικά ανταλλάγματα. Τον ρόλο αυτό αναλάμβαναν άλλα πρόσωπα του κυκλώματος. Όποτε κάποιος επιχειρούσε να αναφερθεί ευθέως σε χρηματισμό, εκείνος άλλαζε αμέσως θέμα ή χρησιμοποιούσε αόριστες και κωδικοποιημένες εκφράσεις.

Με πολυετή θητεία σε πολεοδομική υπηρεσία, όπου υπηρέτησε επί περίπου 15 χρόνια, κατάφερε στη συνέχεια να αναβαθμιστεί σε θέση γενικού γραμματέα σε νευραλγική κρατική υπηρεσία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν εκείνος που πραγματοποιούσε τις συναντήσεις με τους μηχανικούς και τους καθοδηγούσε σχετικά με τις τροποποιήσεις που έπρεπε να γίνουν στα απαιτούμενα έγγραφα ώστε αυτά να περνούν επιτυχώς από τους ελέγχους.

«Η γυναίκα που έβρισκε τις λύσεις»

Καθοριστικός εμφανίζεται και ο ρόλος της συζύγου του, η οποία περιγράφεται ως το πρόσωπο που «έβρισκε τις λύσεις». Με βαθιά γνώση των πολεοδομικών διαδικασιών και σημαντική εμπειρία σε καίριες δημόσιες θέσεις, αναλάμβανε να προσεγγίζει υπαλλήλους σε διάφορες υπηρεσίες προκειμένου να εξασφαλίζει τη συνεργασία τους.

Η ίδια, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, πραγματοποιούσε τα περισσότερα ραντεβού της σε καφετέριες και εστιατόρια, συχνά κατά τις πρωινές ώρες, όταν κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται στην υπηρεσία της.

Το επαγγελματικό της βιογραφικό περιλαμβάνει θέσεις σε τομείς όπως τα δημόσια έργα, η διαχείριση ακινήτων του Δημοσίου και οι δημόσιοι διαγωνισμοί. Οι Αρχές κατέγραψαν επίσης ότι χρησιμοποιούσε τηλεφωνική σύνδεση εξωτερικού, την οποία θεωρούσε ασφαλέστερη απέναντι στις παρακολουθήσεις.

Η αναφορά στο όνομα του Μάνου Λογοθέτη

Στη δικογραφία γίνεται αναφορά και στον πρώην γενικό γραμματέα υπουργείων και νυν πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Σάμο, Μάνο Λογοθέτη, σχετικά με ακίνητο στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025 φέρονται να πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις για την έκδοση παράτυπης οικοδομικής άδειας, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο εξετάζεται και υπόθεση αρχειοθέτησης καταγγελίας που αφορούσε το ίδιο ακίνητο.

Ωστόσο, αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι δεν προέκυψε επικοινωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και των εμπλεκόμενων προσώπων.

Ο κ. Λογοθέτης, σε δήλωσή του, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, τονίζοντας ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με τα πρόσωπα που αναφέρονται στη δικογραφία. Παράλληλα υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν αποτελεί προσωπική του ιδιοκτησία, αλλά οικογενειακό ακίνητο της συζύγου του.

Η διαδρομή του μαύρου χρήματος

Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να ξεπλένονταν τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται αγορές έργων τέχνης, επενδύσεις σε ακίνητα, καθώς και μεταφορές χρημάτων σε συγγενικά πρόσωπα, όπως μητέρες, θείες και άλλους συγγενείς, που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν ως ενδιάμεσοι κρίκοι στη διακίνηση των χρημάτων.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να αναζητούν το πλήρες εύρος του δικτύου και τον ακριβή αριθμό των υποθέσεων που ενδέχεται να διεκπεραιώθηκαν μέσω του κυκλώματος.

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