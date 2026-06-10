Κύκλωμα Πολεοδομίας: Προφυλακίστηκαν οι 6 κατηγορούμενοι

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν και οι έξι κατηγορούμενοι του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής.

«Σε καμία περίπτωση δεν ζήτησα και δεν έλαβα χρήματα για οποιαδήποτε διοικητική πράξη», φέρεται να υποστήριξε ο 51χρονος υπάλληλος της Υπηρεσίας Δόμησης Κηφισιάς, τονίζοντας ότι μοναδικός του γνώμονας ήταν η νόμιμη έκδοση των αδειών. Όπως ανέφερε, οι επικοινωνίες του με συγκατηγορούμενό του είχαν αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα, λόγω της πολυετούς εμπειρίας του τελευταίου στη συγκεκριμένη θέση.

Ανάλογη ήταν και η στάση του 57χρονου προϊστάμενου του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της ΥΔΟΜ Κηφισιάς, ο οποίος υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των 32 ετών υπηρεσίας του δεν έχει ποτέ παραβεί τα καθήκοντά του ούτε έχει λάβει χρήματα για την άσκησή τους. «Υπηρετώ σε μια θέση όπου είμαστε συχνά εκτεθειμένοι σε κάθε είδους καταγγελίες. Όλες τις προηγούμενες φορές που κλήθηκα να δώσω εξηγήσεις έχω απαλλαγεί», φέρεται να υποστήριξε.

Ο ίδιος εξέφρασε, μάλιστα, την απορία του για τη βαρύτητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζει, επισημαίνοντας ότι «δεν έχει διαπιστωθεί ούτε μία περίπτωση κατά την οποία έλαβα παρανόμως χρήματα». Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, «όλες οι αποδιδόμενες κατηγορίες εδράζονται αποκλειστικά σε τηλεφωνικές επικοινωνίες, το περιεχόμενο των οποίων έχει διαστρεβλωθεί πλήρως».

Αρνητική ήταν η στάση και της 59χρονης προϊσταμένης του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης του Δήμου Αμαρουσίου. «Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας μου δεν ζήτησα ποτέ και από κανέναν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ή άλλη παροχή», φέρεται να ανέφερε στην απολογία της, απορρίπτοντας τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

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