Μαξίμου για παραίτηση Μπακογιάννη: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί και δεν πρόκειται να καλύπτει καμία σκιά»

Με σαφή και θεσμικό τρόπο το Μέγαρο Μαξίμου αποστασιοποιείται από τον παραιτηθέντα γενικό γραμματέα του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιο Μπακογιάννη, μετά την υποβολή της παραίτησής του για προσωπικούς λόγους.

Κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η παραίτηση έγινε αποδεκτή άμεσα, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζεται πως η κυβέρνηση δεν μπορεί και δεν πρόκειται να καλύπτει καμία σκιά που αφήνουν δημοσιεύματα ή έρευνες για πιθανές εμπλοκές προσώπων του ευρύτερου διοικητικού μηχανισμού.

Απόλυτη προσήλωση στη «νομιμότητα παντού»

Στο κυβερνητικό αφήγημα επανέρχεται με ένταση το δόγμα της «νομιμότητας παντού» και της «μηδενικής ανοχής στη διαφθορά», το οποίο χαρακτηρίζεται ως κεντρικός άξονας της μεταρρυθμιστικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Όπως επισημαίνεται, η στάση αυτή δεν είναι συγκυριακή αλλά αποτελεί σταθερή στρατηγική επιλογή για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.

Στο επίκεντρο οι έρευνες για κυκλώματα σε Πολεοδομίες

Τα δημοσιεύματα που συνδέουν συγγενικά πρόσωπα του παραιτηθέντος με υπόθεση διαφθοράς στις Πολεοδομίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημες δικαστικές αρχές, ωστόσο το πολιτικό κλίμα επιβαρύνεται από τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις για εγκληματικά δίκτυα στον δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται κυβερνητικές πηγές, οι διωκτικές αρχές έχουν εντείνει τη δράση τους σε πολλαπλά μέτωπα, με έμφαση σε:

Πολεοδομικές υπηρεσίες

Δημοτικές δομές

Αγροτικές επιδοτήσεις

Κυκλώματα με διασυνδέσεις σε δημόσια διοίκηση

Πάνω από 200 εγκληματικές οργανώσεις στο στόχαστρο.

Ενδεικτικά, κυβερνητικές αναφορές σημειώνουν ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, από τη σύστασή της τον Οκτώβριο του 2024, έχει προχωρήσει στην εξάρθρωση πάνω από 200 εγκληματικών οργανώσεων, στοιχείο που, όπως τονίζεται, αποτυπώνει την κλιμάκωση της μάχης κατά της διαφθοράς.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να συνδέσει το συγκεκριμένο στοιχείο με μια ευρύτερη εικόνα εντατικοποίησης των ελέγχων και ενίσχυσης των μηχανισμών διαφάνειας.

Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η παραίτηση του κ. Μπακογιάννη αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως διοικητική εξέλιξη, χωρίς πολιτική σκιά για το κυβερνητικό έργο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: η κυβέρνηση δεν επιτρέπει γκρίζες ζώνες και προχωρά σε άμεσες κινήσεις όταν ανακύπτουν ζητήματα που μπορεί να πλήξουν την αξιοπιστία της δημόσιας διοίκησης.

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