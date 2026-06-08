Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξικού Σχεδιασμού Θύμιος Μπακογιάννης - Η απάντηση Μαρινάκη

Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε πολεοδομίες της Αττικής που πραγματοποιήθηκαν παρουσία εισαγγελέα λόγω καταγγελιών για χρηματισμό υπαλλήλων, θέμα που το Newsbomb αποκάλυψε προ ημερών, συνέπεσαν χρονικά με την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξικού Σχεδιασμού, Θύμιου Μπακογιάννη.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου έκανε δεκτή την παραίτηση του Γ.Γ. Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Αναλυτικά η επιστολή παραίτησης:

«Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σας υποβάλω την παραίτησή μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προσωπικούς λόγους και αφού έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας μου, πλέον δύναμαι να επιστρέψω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα.

Θα συνεχίσω να υπηρετώ με κάθε τρόπο το δημόσιο συμφέρον, με την πεποίθηση ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Χωρικός Σχεδιασμός απαιτούν διαρκή αυτοκριτική, διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Τι απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης

Ερωτώμενος σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη σημερινή ενημέρωση συντακτών, απάντησε:

«Η παραίτηση είναι για προσωπικούς λίγους. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω πέραν όσων αναφέρει στη δήλωσή του»

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