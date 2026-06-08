Παραιτήθηκε ο γγ Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης

Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης.

Ο κύριος Μπακογιάννης, που ήταν στη θέση αυτή από το 2019, επί επτά χρόνια, υπέβαλλε την παραίτησή του στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος και την έκανε αποδεκτή.

Στην επιστολή παραίτησής του ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους.

Τις τελευταίες ημέρες, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση αποκάλυψης κυκλώματος στις πολεοδομίες, στο πλαίσιο της οποίας έχουν γίνει έξι συλλήψεις. Στο κύκλωμα εμπλέκονται 34 άτομα, και πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ αυτών βρίσκονται και άτομα απο το περιβάλλον του κ. Μπακογιάννη.

Η επίστολη παραίτησης του Ευθύμιου Μπακογιάννη:

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