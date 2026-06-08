Παραιτήθηκε αιφνιδίως ο γγ Περιβάλλοντος - Συνελήφθη συγγενής του για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες

Snapshot Ο γενικός γραμματέας Περιβάλλοντος, Θύμιος Μπακογιάννης, παραιτήθηκε αιφνιδίως μετά την σύλληψη συγγενικού του προσώπου σε κύκλωμα χρηματισμού πολεοδομιών.

Συνελήφθησαν έξι άτομα σε επιχείρηση της οικονομικής αστυνομίας, με την κατάσχεση τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Ο συγγενής του Μπακογιάννη, αδελφός της συζύγου του, φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στο κύκλωμα.

Ο Μπακογιάννης ενημέρωσε τους συνεργάτες του για την παραίτησή του σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, επικαλούμενος κόπωση, θέματα υγείας και τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά.

Ο ίδιος κατείχε τη θέση του γενικού γραμματέα από το 2019. Snapshot powered by AI

Φουρτούνες στο υπουργείο Περιβάλλοντος, αφού μετά την αδόκητη απώλεια του Νίκου Ταγαρά, οι διωκτικές αρχές εξάρθρωσαν δίκτυο χρηματισμού σε πολεδοομίες της Αττικής, κυρίως στα βόρεια προάστεια, σε μία μυστική επιχείρηση που εκτυλίχθηκε από το πρωί της Παρασκευής.

Έπειτα από εφόδους της οικονομικής αστυνομίας, συνελήφθησαν έξι πρόσωπα, ενώ από έρευνες στα σπίτια τους, εντοπίστηκαν τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Σήμερα αποκαλύπτεται ότι μεταξύ των συλληφθέντων, είναι και συγγενικό πρόσωπο του γενικού γραμματέα Περιβάλλοντος, Θύμιου Μπακογιάννη, που κατείχε τη θέση αυτή από το 2019 και ο οποίος υπέβαλλε την παραίτησή του σήμερα το πρωί. Πρόκειται για τον αδελφό της συζύγου του κ. Μπακογιάννη, ο οποίος μάλιστα, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να κατείχε κομβικό ρόλο στην οργάνωση, που εξαρθρώθηκε από τους αδιάφθορους της ΕΛ.ΑΣ.

Πριν ανακοινωθεί η παραίτησή του, σε ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, ο κ. Μπακογιάννης ενημέρωσε τους συνεργάτες του νωρίς το πρωί σήμερα Δευτέρα, ότι πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Δακρυσμένος μίλησε προς όλους και ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί από τη θέση του, την οποία κατείχε από το 2019. Κατά τη σύντομη ομιλία του, ανέφερε πως έχει κουραστεί από την ευθύνη, ότι αντιμετωπίζει κάποια θέματα υγείας καθώς και ότι επηρεάστηκε από τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά που καθόρισε την απόφασή του.

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