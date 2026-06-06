Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε πολεοδομίες παρουσία εισαγγελέα - Έχουν γίνει 6 συλλήψεις

Snapshot Ξεκίνησαν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε πολεοδομίες της Αττικής από αδιάφθορους της ΕΛ.ΑΣ.

Η έρευνα πραγματοποιείται παρουσία εισαγγελέα και αφορά καταγγελίες για χρηματισμό.

Υπήρξαν συλλήψεις στο πλαίσιο των ελέγχων.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Αστυνομία για την εξέλιξη της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι των Αρχών βρίσκονται από χθες το πρωί σε εξέλιξη και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb, οι αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ έχουν προχωρήσει σε σαρωτικούς ελέγχους σε αρκετές πολεοδομίες της Αττικής.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες για χρηματισμό υπαλλήλων. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις, ενώ συνολικά είναι 34 κατηγορούμενοι.

Οι έξι συλληφθέντες βρίσκονται από νωρίς το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τη συμμετοχή τους σε σοβαρή υπόθεση διαφθοράς. Οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο το οποίο έχει συνταχθεί σε βάρος τους από τις αρμόδιες αρχές.

Ειδικότερα, τα αδικήματα για τα οποία διώκονται αφορούν τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τη δωροδοκία και την παράβαση καθήκοντος. Στο πλαίσιο των ερευνών για την πλήρη διαλεύκανση της δράσης τους, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι κατά τους οποίους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά συνολικού ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ.