Κώστας Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Αλέξανδρου Γιωτόπουλου: Αναρωτιόμουν αν τον πετύχω στον δρόμο...

«Έχει καταδικαστεί ισόβια 17 φορές αλλά εξέτισε 1,5 χρόνο για κάθε δολοφονία. Το θεωρούμε αυτό δικαιοσύνη; Εμένα με ξεπερνάει» είπε μεταξύ άλλων ο τέως δήμαρχος Αθηναίων

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Ο Κώστας Μπακογιάννης εξέρασε την απορία του για το αν η αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, παρά τις 17 ισόβιες καταδίκες του, αποτελεί δικαιοσύνη.
  • Ο τέως δήμαρχος Αθηναίων παραδέχτηκε ότι η επανένταξη του Γιωτόπουλου στην κοινωνία του προκαλεί έντονα συναισθήματα και δυσκολίες, ειδικά όσον αφορά την ασφάλεια των παιδιών του.
  • Ο Μπακογιάννης τόνισε την ανάγκη αναθεώρησης του δικαστικού συστήματος και ζήτησε προσοχή από πολιτικούς στον τρόπο που αναφέρονται σε θέματα δικαιοσύνης.
  • Εκφράζοντας πόνο, δήλωσε αδυναμία να παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη "17 Νοέμβρη" και τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης.
  • Αναφέρθηκε στη δημόσια στήριξή του προς τη δικαιοσύνη και σχολίασε πως το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θα κριθεί στο πολιτικό πεδίο βάσει της οργάνωσης και των θέσεών του.
Ο Κώστας Μπακογιάννης μίλησε για μία ακόμα φορά για τη δολοφονία του πατέρα του, από την 17 Νοέμβρη και με αφορμή την αποφυλάκιση του αρχηγού της, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, εξέφρασε τα συναισθήματα που το προκαλεί το γεγονός, αλλά και το πρόσφατο ντοκιμαντέρ που έπαιξε στον ΣΚΑΪ για την τρομοκρατική οργάνωση.

«Έχει καταδικαστεί ισόβια 17 φορές αλλά εξέτισε 1,5 χρόνο για κάθε δολοφονία. Το θεωρούμε αυτό δικαιοσύνη; Εμένα με ξεπερνάει» είπε μεταξύ άλλων ο τέως δήμαρχος Αθηναίων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega το πρωί του Σαββάτου είπε «ξύπνησα και κοίταζα τα σαιτ και σκεφτόμουν αν εγώ τον πετύχω στο δρόμο τι θα κάνω; Και αν τον δουν τα παιδιά μας τι θα κάνουμε;».

«Μετά διόρθωσα τον εαυτό μου γιατί εγώ μπορώ να το μοιράζομαι δημόσια αλλά υπάρχουν άλλοι που δεν μπορούν. Έχουμε ένα σύστημα που πρέπει να ξαναδούμε Έχει καταδικαστεί ισόβια 17 φορές αλλά εξέτισε 1,5 χρόνο για κάθε δολοφονία. Το θεωρούμε αυτό δικαιοσύνη; Εμένα με ξεπερνάει. Τι θα πει στα παιδιά του για την υπόθεση αυτή; Χθες με πήρε τηλέφωνο ο γιος μου και με ρώτησε. Η απάντηση είναι δύσκολη. Εγώ θέλω τα παιδιά μου να αισθάνονται ασφαλή και να έχουν αγάπη. Ότι τους απαντάω το απαντώ μέσα από αυτό το πρίσμα. Εμείς που πολιτευόμαστε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε για τη δικαιοσύνη. Η πολιτική είναι η τέχνη του αποτελέσματος αλλά και να μπορούμε να μπαίνουμε στα παπούτσια των άλλων. Πολιτικοποιούμε τους θανάτους αλλά στα νεκροταφεία είμαστε όλοι ίσοι», ανέφερε.

«Είναι αρκετά δύσκολο να βλέπεις στην τηλεόραση τον δολοφόνο του πατέρα σου»

Κληθείς να σχολιάσει το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη δράση της 17 Νοέμβρη και ειδικά για τη συνέντευξη του Δημήτρη Κουφοντίνα, είπε πως «είναι αρκετά δύσκολο να βλέπεις στην τηλεόραση τον δολοφόνο του πατέρα σου».

«Δεν άντεξα και ούτε θέλω να δω ποτέ στη ζωή μου το ντοκιμαντέρ για την 17 Νοέμβρη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, ο Κώστας Μπακογιάννης αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού. «Μακριά από μένα να πω σε οποιαδήποτε μάνα έχει θάψει το παιδί της οτιδήποτε... Επιλέγω όμως συνειδητά να συνεχίσω, ακόμα και τώρα, να εκφράζω δημόσια την εμπιστοσύνη μου στη δικαιοσύνη. Γιατί δεν θέλω και δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού. Ένα κόμμα δεν είναι μόνο το πρόσωπο του αρχηγού. Είναι και η ομάδα, είναι η οργάνωση, είναι οι θέσεις. Θα μπει στον πολιτικό ανταγωνισμό, στον πολιτικό στίβο και θα κριθεί», ανέφερε.

