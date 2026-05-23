Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν βρήκε τα χρήματα για την αποκατάσταση

Την αδυναμία αποκατάστασης τμήματος του Ορφανοτροφείου Πριγκήπου παραδέχτηκε χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής, 22 Μαΐου παρέστη και μίλησε στα εγκαίνια έκθεσης για την ιστορία του.

Το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου, φιλοξενείται στο Μουσείο της νήσου και την εκδήλωση διοργάνωσε, με την βοήθεια ιστορικών, ερευνητών και εκπροσώπων του Πατριαρχείου, το Ίδρυμα Νήσων (Adalar Vakfi).

Ο κ. Βαρθολομαίος στην ομιλία του, στην τουρκική και στην ελληνική γλώσσα, αναφέρθηκε στην ιστορία και την προσφορά του Ορφανοτροφείου, ενώ αναφέρθηκε και στην μελλοντική αξιοποίηση του χώρου, καθώς, όπως είπε, δεν καρποφόρησαν οι πολλαπλές προσπάθειες του Πατριαρχείου για την ανεύρεση του ιδιαίτερα υψηλού χρηματικού ποσού που απαιτείται για τη διάσωση του ξύλινου οικοδομήματος, το οποίο έχει καταρρεύσει σε πολλά σημεία.

Στην εκδήλωση, που παρέστη ο οικείος Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, επιστήμονες, και πολλοί κάτοικοι της Πριγκήπου και της Πόλεως, χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος των Νήσων κ. Ali Ercan Akpolat, αλλά και ο Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ του Πατριαρχείου κ. Παντελεήμων Βίγκας, που εργάζεται πολλά χρόνια πάνω στην υπόθεση του Ορφανοτροφείου.

Ακολούθως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης περιηγήθηκε στους χώρους της εκθέσεως.

