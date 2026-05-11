Το ιδιόχειρο σημείωμα του Πατριάρχη στην οικογένεια του Νικήτα - «Τα πατρικά συλλυπητήρια μου»

Ιδιόχειρο σημείωμα απέστειλε στην οικογένεια του 21χρονου Νικήτα που δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο από τον πατέρα φίλου του που είχε χάσει τη ζωή του πριν ενάμιση χρόνο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Ειδικότερα, το πρωί της Κυριακής, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος παρεβρέθηκε στην Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία, η οποία τελέσθηκε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, στο Φανάρι.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου έγινε δεκτός σε ακρόαση από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Πατριαρχικό Γραφείο, όπου ο Βαρθολομαίος εξέφρασε το ενδιαφέρον και τη συμπάθειά του για την πρόσφατη τραγωδία με την δολοφονία του 21χρονου.

Ο ίδιος έγραψε σημείωμα στο οποίο εξέφρασε τα συλληπητήριά του προς την οικογένεια του νεαρού, με την ευχή να μην υπάρξουν στο μέλλον άλλες παρόμοιες τραγωδίες.

Στο σημείωμα ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφέρει: «Στην οικογένεια του Νικήτα την συμπάθεια και τα πατρικά συλλυπητήρια μου. Αιωνία η μνήμη του αγαπημένου παιδιού σας. Σας χαιρετώ, σας ευλογώ και σας εύχομαι καλή υπομονή και κουράγιο».

