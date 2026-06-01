Θρίλερ στον αέρα: Πτήση προς Ισπανία άλλαξε πορεία επειδή ένα smartwatch είχε ονομαστεί «βόμβα»

Snapshot Πτήση της United Airlines προς Πάλμα ντε Μαγιόρκα έκανε αναστροφή λόγω απειλής που σχετιζόταν με συσκευή Bluetooth ονομασμένη «βόμβα».

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε ξανά στο Νιούαρκ, όπου εκκενώθηκε και ελέγχθηκε από αστυνομία και υπηρεσίες ασφαλείας.

Οι επιβάτες υποβλήθηκαν σε νέο έλεγχο πριν επιβιβαστούν σε νέα πτήση με διαφορετικό πλήρωμα.

Η αναστροφή αποφασίστηκε μετά από επικοινωνία με τα κεντρικά της εταιρείας και παρά την επανειλημμένη απαίτηση να απενεργοποιηθούν οι συσκευές Bluetooth.

Πρόκειται για το τελευταίο από σειρά περιστατικών ασφαλείας που συνέβησαν σε πτήσεις της United τον τελευταίο μήνα. Snapshot powered by AI

Πτήση της United Airlines προς την Ισπανία έκανε αναστροφή στον αέρα το Σάββατο, λόγω πιθανής απειλής για την ασφάλεια.

Η πτήση ξεκίνησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty γύρω στις 6 μ.μ. με προορισμό την Πάλμα ντε Μαγιόρκα, αλλά προσγειώθηκε ξανά στο Νιούαρκ στις 9:37 μ.μ. Στην πτήση επέβαιναν 190 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος σε αεροσκάφος Boeing 767.

https://www.instagram.com/reel/DZCjRGsDwt-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σύμφωνα με ηχογραφήσεις του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, η ασφάλεια κλήθηκε να επιθεωρήσει το αεροσκάφος μετά από αναφορά ότι κάποιος ονόμασε τη συσκευή Bluetooth του- σύμφωνα με πληροφορίες ένα smartwatch- με μια «συγκεκριμένη λέξη τεσσάρων γραμμάτων» (σ.σ Bomb). Μέλη του πληρώματος ζήτησαν επανειλημμένα από τους επιβάτες να απενεργοποιήσουν όλες τις συσκευές Bluetooth, αλλά το ανησυχητικό όνομα παρέμενε ενεργό στο δίκτυο Bluetooth. Η απόφαση για αναστροφή ελήφθη μετά από επικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Σικάγο.

UA236: The "Bluetooth Flight"



Overnight, United Airlines Boeing 767-400ER (N67052) from Newark to Palma de Mallorca, Spain squawked 7700 about 1 hour into the flight and turned back after a suspected bomb threat onboard.



A 16-year-old boy passenger reportedly renamed a… pic.twitter.com/uFqetQibp1 — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) May 31, 2026

Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε, το αεροσκάφος εκκενώθηκε και έγινε έλεγχος από την αστυνομία. Στη συνέχεια, οι επιβάτες υποβλήθηκαν σε νέο έλεγχο από την TSA και την Υπηρεσία Τελωνείων και Συνοριακής Φύλαξης πριν επιβιβαστούν ξανά. συμβάντος.

Αργότερα διαπιστώθηκε ότι η αναστάτωση προκλήθηκε λόγω το «ονόματος» που είχε δώσει στη συσκευή του ένας 16χρονος επιβάτης.

Οι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε νέα πτήση με νέο πλήρωμα, η οποία απογειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής και προσγειώθηκε στην Πάλμα το απόγευμα.

Αυτό ήταν το τελευταίο περιστατικό που σημειώθηκε σε πτήση της United Airlines τον τελευταίο μήνα. Την Παρασκευή, μια πτήση εσωτερικού ανακατευθύνθηκε λόγω προβλήματος ασφαλείας που προκάλεσε επιβάτης που δεν συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις του πληρώματος. Νωρίτερα τον ίδιο μήνα, πτήση της United που προσγειωνόταν στο Νιούαρκ συγκρούστηκε με φορτηγό, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματίες.

Διαβάστε επίσης