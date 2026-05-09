ΗΠΑ: Αεροσκάφος παρέσυρε άτομο στον διάδρομο λίγο πριν την απογείωση - Εκκενώθηκε η πτήση

Snapshot Ο πιλότος ανέφερε φωτιά σε κινητήρα και καπνό μέσα στο αεροσκάφος, ζητώντας άμεση εκκένωση.

Οι 224 επιβάτες και τα 7 μέλη πληρώματος απομακρύνθηκαν με φουσκωτές τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης.

Η Frontier Airlines συνεργάζεται με το αεροδρόμιο και τις αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Η πτήση προς Λος Άντζελες αναβλήθηκε και μεταφέρθηκε για το πρωί του Σαββάτου. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ, όταν αεροσκάφος της Frontier Airlines που ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για το Λος Άντζελες φέρεται να παρέσυρε άτομο το οποίο βρισκόταν στον διάδρομο προσγείωσης.

Το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 10:15 το βράδυ (τοπική ώρα), την ώρα που το αεροπλάνο βρισκόταν στη διαδικασία απογείωσης.

Σύμφωνα με ηχογραφήσεις από τον πύργο ελέγχου, ο πιλότος ενημέρωσε πως ένας από τους κινητήρες πήρε φωτιά και πως υπήρχε καπνός μέσα στο αεροσκάφος, ζητώντας άμεσα εκκένωση πάνω στον διάδρομο.

Για λόγους ασφαλείας, οι 224 επιβάτες και τα επτά μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν χρησιμοποιώντας τις ειδικές φουσκωτές τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης.

Η Frontier Airlines ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε συνεργασία με το αεροδρόμιο και τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη της για όσα συνέβησαν.

Η πτήση με το Airbus A321 είχε προγραμματιστεί να προσγειωθεί στο Λος Άντζελες λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ωστόσο το ταξίδι αναβλήθηκε και μεταφέρθηκε για το πρωί του Σαββάτου.