«Porto Leone»: Καθηλωτικό το φινάλε της σειράς – Τι θα δούμε στα τελευταία επεισόδια
Η σειρά του ALPHA αποχαιρετά τους τηλεθεατές
- Η σειρά «Porto Leone» ολοκληρώνεται με τους χαρακτήρες να αντιμετωπίζουν τη μοίρα τους και να λαμβάνουν τις συνέπειες των πράξεών τους.
- Η Λένα βρίσκει ηρεμία και αισιοδοξία για το μέλλον με τη βοήθεια του Αντρέα, ενώ η Αλεξάνδρα πληρώνει για τις δολοπλοκίες της.
- Ο Σπύρος Γιάμαρης προάγεται και μοιράζεται τη χαρά του με τη Γαλήνη, αλλά τα γεγονότα τους προλαβαίνουν.
- Ο Ντίνος Βούλγαρης γίνεται επικίνδυνος αφού συνειδητοποιεί ότι έχασε τον έλεγχο στην οικογένειά του.
- Ο Καπετανάκος εγκαταλείπει το Porto Leone, ενώ ο Μανώλης και η Φωφώ φεύγουν για τη Σύρα, και η ζωή συνεχίζεται με νέες εξελίξεις στην Τρούμπα.
Τίτλοι τέλους πέφτουν στη σειρά του ALPHA, «Porto Leone», αύριο Τρίτη. Οι ήρως έρχονται αντιμέτωποι με τη μοίρα τους και ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει.
Η Άντζελα µε την Βούλα αποχαιρετούν τα κορίτσια λίγο πριν φύγουν για την Αµερική και η Ντόρα μιλάει πρώτη φορά για το παρελθόν της. Ο Χρόνης πιάνει στα πράσα την Λένα, την ώρα που πάει να συναντήσει τον Αντρέα, ζητώντας της εξηγήσεις. Η Γαλήνη σοκάρεται όταν µαθαίνει από τον Σπύρο τι έχει συµβεί µε την αποθήκη, ενώ ο Ορέστης αποκαλύπτει τις προθέσεις του στον Μανώλη.
Η Λιάνα φτάνει αιφνιδίως στο σπίτι της οικογένειας Καπετανάκου και ο Στελάρας δεν καταφέρνει να της βάλει φρένο. Λίγο αργότερα, ο Ηλίας δηλώνει στην Αλεξάνδρα ότι θα την κρατήσει «αιχµάλωτη», προκειµένου να µη φύγει και σκάσει η βόµβα µε το εµπόρευµα όπλων στα χέρια του.
Έρχεται η ώρα για την Λένα, μετά από τόσο καιρό πόνου και δακρύων, να βρει την ηρεμία της και με τη βοήθεια του πιστού Ανδρέα να ατενίσει με αισιοδοξία το μέλλον. Η Αλεξάνδρα θα πρέπει αντίθετα να πληρώσει για ό,τι έχει προκαλέσει, για τις πράξεις της αλλά και τις δολοπλοκίες που είχαν τραγικές συνέπειες για τόσο κόσμο…
Τα γράμματα που άφησε ο Ορέστης στη μητέρα και την αδερφή του, τις συγκινούν βαθιά. Από την καρδιά τους οι ευχές για μία νέα σελίδα στην Αμερική μαζί με την αγαπημένη του Βούλα. Ο Σπύρος Γιάμαρης δέχεται συγχαρητήρια από την υπηρεσία του και παίρνει προαγωγή. Μοιράζεται τη χαρά του με την Γαλήνη μέχρι που τα γεγονότα τους προλαβαίνουν.
Ο Ντίνος Βούλγαρης αφού προσπάθησε, μάταια, να επιβληθεί στην οικογένειά του, καταλαβαίνει ότι το παιχνίδι γι’ αυτόν είναι χαμένο και τότε γίνεται πολύ επικίνδυνος. Κι ενώ ο Καπετανάκος εγκαταλείπει το Porto Leone κι ο καπετάν – Μανώλης με την Φωφώ φεύγουν για την Σύρα, ο Αντρέας κι η Λένα παίρνουν μία γενναία κοινή απόφαση… Και στην Τρούμπα, άνθρωποι φεύγουν, άνθρωποι έρχονται, η πόρτα του cabaret κλείνει κι η ζωή συνεχίζεται.