«Porto Leone»: Καθηλωτικό το φινάλε της σειράς – Τι θα δούμε στα τελευταία επεισόδια

Snapshot Η σειρά «Porto Leone» ολοκληρώνεται με τους χαρακτήρες να αντιμετωπίζουν τη μοίρα τους και να λαμβάνουν τις συνέπειες των πράξεών τους.

Η Λένα βρίσκει ηρεμία και αισιοδοξία για το μέλλον με τη βοήθεια του Αντρέα, ενώ η Αλεξάνδρα πληρώνει για τις δολοπλοκίες της.

Ο Σπύρος Γιάμαρης προάγεται και μοιράζεται τη χαρά του με τη Γαλήνη, αλλά τα γεγονότα τους προλαβαίνουν.

Ο Ντίνος Βούλγαρης γίνεται επικίνδυνος αφού συνειδητοποιεί ότι έχασε τον έλεγχο στην οικογένειά του.

Ο Καπετανάκος εγκαταλείπει το Porto Leone, ενώ ο Μανώλης και η Φωφώ φεύγουν για τη Σύρα, και η ζωή συνεχίζεται με νέες εξελίξεις στην Τρούμπα. Snapshot powered by AI

Τίτλοι τέλους πέφτουν στη σειρά του ALPHA, «Porto Leone», αύριο Τρίτη. Οι ήρως έρχονται αντιμέτωποι με τη μοίρα τους και ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει.

Η Άντζελα µε την Βούλα αποχαιρετούν τα κορίτσια λίγο πριν φύγουν για την Αµερική και η Ντόρα μιλάει πρώτη φορά για το παρελθόν της. Ο Χρόνης πιάνει στα πράσα την Λένα, την ώρα που πάει να συναντήσει τον Αντρέα, ζητώντας της εξηγήσεις. Η Γαλήνη σοκάρεται όταν µαθαίνει από τον Σπύρο τι έχει συµβεί µε την αποθήκη, ενώ ο Ορέστης αποκαλύπτει τις προθέσεις του στον Μανώλη.

Η Λιάνα φτάνει αιφνιδίως στο σπίτι της οικογένειας Καπετανάκου και ο Στελάρας δεν καταφέρνει να της βάλει φρένο. Λίγο αργότερα, ο Ηλίας δηλώνει στην Αλεξάνδρα ότι θα την κρατήσει «αιχµάλωτη», προκειµένου να µη φύγει και σκάσει η βόµβα µε το εµπόρευµα όπλων στα χέρια του.

Έρχεται η ώρα για την Λένα, μετά από τόσο καιρό πόνου και δακρύων, να βρει την ηρεμία της και με τη βοήθεια του πιστού Ανδρέα να ατενίσει με αισιοδοξία το μέλλον. Η Αλεξάνδρα θα πρέπει αντίθετα να πληρώσει για ό,τι έχει προκαλέσει, για τις πράξεις της αλλά και τις δολοπλοκίες που είχαν τραγικές συνέπειες για τόσο κόσμο…

Τα γράμματα που άφησε ο Ορέστης στη μητέρα και την αδερφή του, τις συγκινούν βαθιά. Από την καρδιά τους οι ευχές για μία νέα σελίδα στην Αμερική μαζί με την αγαπημένη του Βούλα. Ο Σπύρος Γιάμαρης δέχεται συγχαρητήρια από την υπηρεσία του και παίρνει προαγωγή. Μοιράζεται τη χαρά του με την Γαλήνη μέχρι που τα γεγονότα τους προλαβαίνουν.

Ο Ντίνος Βούλγαρης αφού προσπάθησε, μάταια, να επιβληθεί στην οικογένειά του, καταλαβαίνει ότι το παιχνίδι γι’ αυτόν είναι χαμένο και τότε γίνεται πολύ επικίνδυνος. Κι ενώ ο Καπετανάκος εγκαταλείπει το Porto Leone κι ο καπετάν – Μανώλης με την Φωφώ φεύγουν για την Σύρα, ο Αντρέας κι η Λένα παίρνουν μία γενναία κοινή απόφαση… Και στην Τρούμπα, άνθρωποι φεύγουν, άνθρωποι έρχονται, η πόρτα του cabaret κλείνει κι η ζωή συνεχίζεται.

Διαβάστε επίσης