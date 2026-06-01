ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή 12 κατηγορούμενοι από τη Θεσσαλονίκη 

Στον ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν 12 από τους 17 κατηγορούμενους που συνδέονται με την υπόθεση των αμφισβητούμενων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να απολογηθούν.

Επτά πρόσωπα που έχουν ήδη απολογηθεί έχουν αφεθεί ελεύθερα, με μοναδικό περιοριστικό όρο να μην εγκαταλείψουν τη χώρα. Κατά τις καταθέσεις τους φέρονται να απέρριψαν κάθε κατηγορία που τους αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν καμία παράνομη εμπλοκή στην υπόθεση.

Πηγές αναφέρουν ότι οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, με τα οποία επιχειρούν να τεκμηριώσουν τη νόμιμη κατοχή των αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ ένας εκ των κατηγορουμένων εξασφάλισε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη. Την ίδια ημέρα προβλέπεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου και οι υπόλοιποι πέντε εμπλεκόμενοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να είχαν καθοριστική συμμετοχή στην υπόθεση.

