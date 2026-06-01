Επίδομα παιδιού Α21: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα - Πώς να κάνετε αίτηση

Μέχρι τις 10 Ιουλίου θα δέχεται αιτήσεις η πλατφόρμα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Επίδομα παιδιού Α21: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα - Πώς να κάνετε αίτηση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού είναι ανοιχτή για αιτήσεις μέχρι τις 10 Ιουλίου 2026, στις 18:00.
  • Η αίτηση γίνεται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet και απαιτεί οριστική υποβολή, διαφορετικά δεν λαμβάνεται υπόψη.
  • Το επίδομα υπολογίζεται με βάση τα δηλωθέντα εξαρτώμενα παιδιά και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024, με ενημέρωση μετά τη φορολογική δήλωση του 2025.
  • Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται δήλωση της σχολικής μονάδας, της τάξης και του αριθμού μητρώου του παιδιού, με διασταύρωση των στοιχείων.
  • Αν τα σχολικά στοιχεία δεν διασταυρωθούν, ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει το απαραίτητο δικαιολογητικό.
Snapshot powered by AI

Άνοιξε την Παρασκευή 29 Μαΐου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, η οποία είχε κλείσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Μετά την πληρωμή της δεύτερης δόσης, η πλατφόρμα ενεργοποιήθηκε ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων.

Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τις 10 Ιουλίου 2026, στις 18:00, ενώ η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Το ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί αρχικά με βάση:

  • τα εξαρτώμενα παιδιά που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21,
  • το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Μετά την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης, θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2025.

Για τη χορήγηση του επιδόματος ελέγχεται και η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο. Στην αίτηση πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά:

  • η σχολική μονάδα,
  • η τάξη,
  • ο αριθμός μητρώου του παιδιού.

Αν τα στοιχεία διασταυρωθούν, η αίτηση προχωρά κανονικά. Αν όχι, ο δικαιούχος θα πρέπει να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Σημειώνεται ότι, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αν μείνει σε προσωρινή αποθήκευση, θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:03ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Λυκαβηττό για 22χρονη: Άγνωστος την πλησίασε απειλητικά και της επιτέθηκε

12:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα - Πώς να κάνετε αίτηση

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε ένα 24ωρο

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Έως πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Η 39χρονη φώναζε «βοήθεια» λίγο πριν τη σκοτώσει ο σύζυγός της - Για συχνούς καβγάδες κάνουν λόγο οι γείτονες

12:22ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Στον Περισσό η πρώτη ΑΙ κάμερα για επιβάτες χωρίς εισιτήριο – «Tσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τις 3 Αυγούστου

12:04ΕΥ ΖΗΝ

Τι αλλάζει στο σώμα μας με 20 λεπτά περπάτημα την ημέρα

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου διέταξε βομβαρδισμούς στη Βηρυτό, το Ιράν απαιτεί από τις ΗΠΑ εκεχειρία στον Λίβανο

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε δέσει στο μπαλκόνι της τρεις γάτες με σχοινί - Συνελήφθη από την ΕΛΑΣ

11:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Συνεχίζονται οι εξετάσεις αύριο για τα ΕΠΑΛ - Από Τετάρτη η συνέχεια για τα ΓΕΛ

11:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα στέγασης: Πώς να κάνετε την αίτηση στον ΟΠΕΚΑ - Η διαδικασία

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Ανέβηκε στα 4.000 μέτρα, άντεξε στους -28°C για να φωτογραφίσει ένα από τα πιο σπάνια φαινόμενα στον ουρανό

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Σε επιφυλακή η Τροχαία για την επιστροφή των εκδρομέων

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Καμένα Βούρλα: Τον βρήκαν νεκρό στο παγκάκι

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Έξυπνες κάμερες με χαμηλό... IQ: Παράβαση για κινητό σε οδηγό που έξυνε το αυτί του

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Your Face Sounds Familiar και Γρηγόρης Αρναούτογλου σάρωσαν

11:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 - Γ' Όμιλος: Τα προφίλ των Βραζιλίας, Μαρόκου, Αϊτής και Σκωτίας

10:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: 10 χρόνια από τη βραδιά που ξεκίνησαν όλα

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το θρυλικό Renault Caudron Rafale C.460 του 1934 πέταξε ξανά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Η 39χρονη φώναζε «βοήθεια» λίγο πριν τη σκοτώσει ο σύζυγός της - Για συχνούς καβγάδες κάνουν λόγο οι γείτονες

10:10LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με τραύματα στο πρόσωπο στην τελευταία φωτογραφία που ανέβασε

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τις 3 Αυγούστου

09:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν όλα από σήμερα - Οι διαδικασίες που επηρεάζονται

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα ήταν η Αθήνα αν δεν είχε μπαζωθεί ο Κηφισός σύμφωνα με την Τεχνητή Νοημοσύνη

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Έξυπνες κάμερες με χαμηλό... IQ: Παράβαση για κινητό σε οδηγό που έξυνε το αυτί του

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Καμένα Βούρλα: Τον βρήκαν νεκρό στο παγκάκι

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τους πήραν το δίπλωμα, αλλά συνεχίζουν να οδηγούν – Τι προβλέπεται για τους παραβάτες

09:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά βαθμίδα

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο 41χρονος - Στο νοσοκομείο τα δύο ανήλικα παιδιά

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

06:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Πνεύματος: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία – Τι γιορτάζουμε σήμερα

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Έως πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω»: Μέχρι 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο φτάνει η επιδότηση – Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ είναι σοβαρά άρρωστη», επιβεβαιώνει ο βασιλιάς Χάραλντ

06:52LIFESTYLE

Καθηλωτικά επεισόδια λίγο πριν το μεγάλο φινάλε – Πώς ξεκινά ο Ιούνιος για τις σειρές 

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ