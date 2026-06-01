Επίδομα παιδιού Α21: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα - Πώς να κάνετε αίτηση
Μέχρι τις 10 Ιουλίου θα δέχεται αιτήσεις η πλατφόρμα
Snapshot
- Η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού είναι ανοιχτή για αιτήσεις μέχρι τις 10 Ιουλίου 2026, στις 18:00.
- Η αίτηση γίνεται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet και απαιτεί οριστική υποβολή, διαφορετικά δεν λαμβάνεται υπόψη.
- Το επίδομα υπολογίζεται με βάση τα δηλωθέντα εξαρτώμενα παιδιά και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024, με ενημέρωση μετά τη φορολογική δήλωση του 2025.
- Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται δήλωση της σχολικής μονάδας, της τάξης και του αριθμού μητρώου του παιδιού, με διασταύρωση των στοιχείων.
- Αν τα σχολικά στοιχεία δεν διασταυρωθούν, ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει το απαραίτητο δικαιολογητικό.
Άνοιξε την Παρασκευή 29 Μαΐου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, η οποία είχε κλείσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Μετά την πληρωμή της δεύτερης δόσης, η πλατφόρμα ενεργοποιήθηκε ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων.
Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τις 10 Ιουλίου 2026, στις 18:00, ενώ η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.
Το ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί αρχικά με βάση:
- τα εξαρτώμενα παιδιά που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21,
- το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.
Μετά την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης, θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2025.
Για τη χορήγηση του επιδόματος ελέγχεται και η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο. Στην αίτηση πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά:
- η σχολική μονάδα,
- η τάξη,
- ο αριθμός μητρώου του παιδιού.
Αν τα στοιχεία διασταυρωθούν, η αίτηση προχωρά κανονικά. Αν όχι, ο δικαιούχος θα πρέπει να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό.
Σημειώνεται ότι, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αν μείνει σε προσωρινή αποθήκευση, θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί και δεν λαμβάνεται υπόψη.