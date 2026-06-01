Επίδομα παιδιού Α21: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα - Πώς να κάνετε αίτηση

Αν τα σχολικά στοιχεία δεν διασταυρωθούν, ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Άνοιξε την Παρασκευή 29 Μαΐου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, η οποία είχε κλείσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Μετά την πληρωμή της δεύτερης δόσης, η πλατφόρμα ενεργοποιήθηκε ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων.

Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τις 10 Ιουλίου 2026, στις 18:00, ενώ η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Το ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί αρχικά με βάση:

τα εξαρτώμενα παιδιά που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21,

το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Μετά την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης, θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2025.

Για τη χορήγηση του επιδόματος ελέγχεται και η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο. Στην αίτηση πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά:

η σχολική μονάδα,

η τάξη,

ο αριθμός μητρώου του παιδιού.

Αν τα στοιχεία διασταυρωθούν, η αίτηση προχωρά κανονικά. Αν όχι, ο δικαιούχος θα πρέπει να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Σημειώνεται ότι, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αν μείνει σε προσωρινή αποθήκευση, θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί και δεν λαμβάνεται υπόψη.

