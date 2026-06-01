Θεσσαλονίκη: Είχε δέσει στο μπαλκόνι της τρεις γάτες με σχοινί - Συνελήφθη από την ΕΛΑΣ

Στη σύλληψη μιας γυναίκας, η οποία εμπλέκεται σε υπόθεση κακοποίησης ζώων, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Παύλου Μελά, το μεσημέρι της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, η 49χρονη ημεδαπή εντοπίστηκε να έχει στο μπαλκόνι του σπιτιού της στην Ευκαρπία, τρεις γάτες δεμένες με σχοινί.

Στην 49χρονη βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα συνολικού ύψους 17.600 ευρώ και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

