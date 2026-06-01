Ο Νετανιάχου διέταξε βομβαρδισμούς στη Βηρυτό, το Ιράν απαιτεί από τις ΗΠΑ εκεχειρία στον Λίβανο

«Επιμένουμε ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου»

Μίλτος Τσεκούρας

Ο Νετανιάχου διέταξε βομβαρδισμούς στη Βηρυτό, το Ιράν απαιτεί από τις ΗΠΑ εκεχειρία στον Λίβανο

Άνδρας χρησιμοποιεί το κινητό του για να τραβήξει φωτογραφίες, καθώς υψώνεται καπνός μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Τύρου, στο Λίβανο

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε επιθέσεις σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ.
  • Το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ.
  • Το ιρανικό ΥΠΕΞ κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας μετά από αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην ιρανική επικράτεια.
  • Η Τεχεράνη απαιτεί εκεχειρία στον Λίβανο ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
  • Η ιρανική πλευρά δεν συζητά αυτή τη στιγμή με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό της πρόγραμμα, επικαλούμενη έλλειψη εμπιστοσύνης και αντιφατικές θέσεις της Ουάσιγκτον.
Snapshot powered by AI

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι διέταξε τον στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο στο νότιο Λίβανο.

«Λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας στον Λίβανο από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και των επιθέσεων εναντίον των πόλεων και των πολιτών μας, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς διέταξαν τον ισραηλινό στρατό να πλήξει τρομοκρατικούς στόχους» στα νότια προάστια της Βηρυτού, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι συνεχίζουν να παραβιάζουν την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο εμπόλεμων χωρών, μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην ιρανική επικράτεια που προκάλεσαν ιρανικά στρατιωτικά αντίποινα.

«Οι ΗΠΑ παραβιάζουν την εκεχειρία, όπως και έκαναν σήμερα το πρωί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαΐ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην ιρανική πρωτεύουσα, καταγγέλοντας επίσης την παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ.

«Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», σημείωσε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Τόνισε πως μια καθυστέρηση στη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να εξηγηθεί από την έλλειψη εμπιστοσύνης, τις αντιφατικές θέσεις της Ουάσιγκτον και τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

«Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν εν μέσω έντονης καχυποψίας και δυσπιστίας και η ανταλλαγή μηνυμάτων γίνεται μέσα σε αυτό το κλίμα», δήλωσε ο ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ.

«Η άλλη πλευρά αλλάζει συνεχώς τις απόψεις της και προβάλλει καινούργιες ή αντιφατικές απαιτήσεις (...) είναι φυσικό αυτή η κατάσταση να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις», είπε.

Ξεκαθάρισε ότι η ιρανική πλευρά δεν συζητά με τις ΗΠΑ σε αυτό το στάδιο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Παράλληλα επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια εκεχειρία στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός εντείνει τα πλήγματά του κατά της Χεζμπολάχ, οργάνωσης συμμάχου του Ιράν.

«Επιμένουμε ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου» με τις ΗΠΑ, είπε ο Μπαγαΐ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:03ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Λυκαβηττό για 22χρονη: Άγνωστος την πλησίασε απειλητικά και της επιτέθηκε

12:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα - Πώς να κάνετε αίτηση

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε ένα 24ωρο

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Έως πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Η 39χρονη φώναζε «βοήθεια» λίγο πριν τη σκοτώσει ο σύζυγός της - Για συχνούς καβγάδες κάνουν λόγο οι γείτονες

12:22ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Στον Περισσό η πρώτη ΑΙ κάμερα για επιβάτες χωρίς εισιτήριο – «Tσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τις 3 Αυγούστου

12:04ΕΥ ΖΗΝ

Τι αλλάζει στο σώμα μας με 20 λεπτά περπάτημα την ημέρα

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου διέταξε βομβαρδισμούς στη Βηρυτό, το Ιράν απαιτεί από τις ΗΠΑ εκεχειρία στον Λίβανο

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε δέσει στο μπαλκόνι της τρεις γάτες με σχοινί - Συνελήφθη από την ΕΛΑΣ

11:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Συνεχίζονται οι εξετάσεις αύριο για τα ΕΠΑΛ - Από Τετάρτη η συνέχεια για τα ΓΕΛ

11:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα στέγασης: Πώς να κάνετε την αίτηση στον ΟΠΕΚΑ - Η διαδικασία

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Ανέβηκε στα 4.000 μέτρα, άντεξε στους -28°C για να φωτογραφίσει ένα από τα πιο σπάνια φαινόμενα στον ουρανό

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Σε επιφυλακή η Τροχαία για την επιστροφή των εκδρομέων

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Καμένα Βούρλα: Τον βρήκαν νεκρό στο παγκάκι

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Έξυπνες κάμερες με χαμηλό... IQ: Παράβαση για κινητό σε οδηγό που έξυνε το αυτί του

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Your Face Sounds Familiar και Γρηγόρης Αρναούτογλου σάρωσαν

11:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 - Γ' Όμιλος: Τα προφίλ των Βραζιλίας, Μαρόκου, Αϊτής και Σκωτίας

10:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: 10 χρόνια από τη βραδιά που ξεκίνησαν όλα

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το θρυλικό Renault Caudron Rafale C.460 του 1934 πέταξε ξανά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Η 39χρονη φώναζε «βοήθεια» λίγο πριν τη σκοτώσει ο σύζυγός της - Για συχνούς καβγάδες κάνουν λόγο οι γείτονες

10:10LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με τραύματα στο πρόσωπο στην τελευταία φωτογραφία που ανέβασε

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τις 3 Αυγούστου

09:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν όλα από σήμερα - Οι διαδικασίες που επηρεάζονται

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα ήταν η Αθήνα αν δεν είχε μπαζωθεί ο Κηφισός σύμφωνα με την Τεχνητή Νοημοσύνη

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Έξυπνες κάμερες με χαμηλό... IQ: Παράβαση για κινητό σε οδηγό που έξυνε το αυτί του

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Καμένα Βούρλα: Τον βρήκαν νεκρό στο παγκάκι

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τους πήραν το δίπλωμα, αλλά συνεχίζουν να οδηγούν – Τι προβλέπεται για τους παραβάτες

09:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά βαθμίδα

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο 41χρονος - Στο νοσοκομείο τα δύο ανήλικα παιδιά

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

06:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Πνεύματος: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία – Τι γιορτάζουμε σήμερα

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Έως πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω»: Μέχρι 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο φτάνει η επιδότηση – Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ είναι σοβαρά άρρωστη», επιβεβαιώνει ο βασιλιάς Χάραλντ

06:52LIFESTYLE

Καθηλωτικά επεισόδια λίγο πριν το μεγάλο φινάλε – Πώς ξεκινά ο Ιούνιος για τις σειρές 

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ