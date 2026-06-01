Τηλεθέαση: Your Face Sounds Familiar και Γρηγόρης Αρναούτογλου σάρωσαν

Ο ANT1 «χτύπησε» κόκκινο στη βραδινή ζώνη της Κυριακής

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

  • Ο ANT1 κυριάρχησε στη βραδινή ζώνη της Κυριακής με το «Your Face Sounds Familiar» να σημειώνει 23,9% στο σύνολο και 24,4% στο δυναμικό κοινό.
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» πέτυχε 13,1% στο σύνολο και 15,2% στο δυναμικό κοινό.
  • Το τηλεπαιχνίδι «1% Club» του STAR κατέγραψε 11,1% στο σύνολο και 10,4% στο δυναμικό κοινό.
  • Οι εκπομπές του OPEN και της ΕΡΤ1 είχαν χαμηλότερα ποσοστά, με το «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» στο 4,3% και το «Τελευταίο νησί» στο 4,2% στο σύνολο.
  • Στη late night ζώνη, το «The 2night show» του ANT1 σημείωσε 24,5% στο σύνολο και 25,5% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «After Dark» του OPEN έφτασε μόλις στο 2,2%.
Η βραδινή ζώνη της Κυριακής έχει νικητή και είναι ξεκάθαρα ο ANT1. Το κανάλι έχει βρει την απόλυτη συνταγή επιτυχίας με το σόου «Your Face Sounds Familiar» και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, χθες, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» έκαναν 13,1% στο σύνολο και 15,2% στο δυναμικό κοινό. Το σόου μεταμφιέσεων, που πήρε lead in, σημείωσε 23,9% στο σύνολο και 24,4% στο δυναμικό κοινό.

Στη βραδινή ζώνη της Κυριακής, το τηλεπαιχνίδι «1% Club» του STAR σημείωσε 11,1% στο σύνολο και 10,4% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του OPEN, η εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» κατέγραψε 4,3% στο σύνολο και 4,1% στους τηλεθεατές 18-54. Στην ΕΡΤ1, το «Τελευταίο νησί» έκανε 4,2% και 2,4% αντίστοιχα.

Υψηλά ήταν τα ποσοστά του ΑΝΤ1 και στη late night ζώνη, με το «The 2night show» και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να κρατούν συντροφιά στο 24,5% του συνόλου και στο 25,5% του δυναμικού κοινού. Στο OPEN, το «After Dark» κατέγραψε 2,2% και 1,8%.

