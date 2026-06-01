Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Συγγρού στις 2 και 3 Ιουνίου

Snapshot Στις 2 και 3 Ιουνίου θα υπάρξει προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγγρού λόγω εργασιών.

Η διακοπή θα αφορά το ρεύμα προς λεωφόρο Ποσειδώνος από τις 07:00 έως τις 17:00 και το ρεύμα προς οδό Φραντζή από τις 10:00 έως τις 17:00.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το εναπομείναν πλάτος του οδοστρώματος κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί και να τηρούν την οδική σήμανση στα σημεία των εργασιών. Snapshot powered by AI

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 2 και 3 Ιουνίου στη λεωφόρο Συγγρού, λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φραντζή έως το ύψος της συμβολής της με την λεωφόρου Ποσειδώνος, ως εξής:

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος: κατά τις ώρες 07.00΄ έως 17.00΄.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φραντζή: κατά τις ώρες 10.00΄ έως 17.00΄.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Διαβάστε επίσης