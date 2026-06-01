Θρίλερ στο Ηράκλειο: Αναζητείται επιχειρηματίας μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Snapshot Αναζητείται 42χρονος επιχειρηματίας μετά από καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας από την πρώην σύντροφό του.

Η 28χρονη γυναίκα κατήγγειλε απειλές και προσβλητική συμπεριφορά από τον επιχειρηματία.

Ο άνδρας διέφυγε όταν η αστυνομία πήγε να τον συλλάβει, παραβιάζοντας φωτεινούς σηματοδότες και προσκρούοντας σε σταθμευμένο όχημα.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του επιχειρηματία. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 42χρονου επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, έπειτα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για απειλή και εξύβριση.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η υπόθεση άρχισε να διερευνάται μετά την καταγγελία που υπέβαλε 28χρονη γυναίκα, η οποία υποστηρίζει ότι δέχθηκε απειλητική και προσβλητική συμπεριφορά από τον 42χρονο.

Την επόμενη ημέρα, αστυνομικοί μετέβησαν στην επιχείρησή του προκειμένου να τον εντοπίσουν και να εκτελέσουν τη διαδικασία σύλληψής του στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία τους, επιβιβάστηκε σε όχημα και αποχώρησε από το σημείο. Κατά τη διαφυγή του φέρεται να παραβίασε φωτεινούς σηματοδότες και να προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, χωρίς να σταματήσει, πριν εξαφανιστεί.

Ο 42χρονος παραμένει αναζητούμενος, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Διαβάστε επίσης