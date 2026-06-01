Έκτακτο επίδομα παιδιού: Στα τέλη του μήνα τα 150 ευρώ ανά παιδί - Ποιοι θα τα λάβουν

Η ενίσχυση καλύπτει περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά σε όλη τη χώρα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Στα τέλη του μήνα τα 150 ευρώ ανά παιδί - Ποιοι θα τα λάβουν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ ανά παιδί θα καταβληθεί στους δικαιούχους τον Ιούνιο, χωρίς να απαιτείται αίτηση.
  • Η πληρωμή θα γίνει απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς περίπου 1.000.000 νοικοκυριών, καλύπτοντας το 80% των οικογενειών με παιδιά στην Ελλάδα.
  • Το ποσό του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και τα εισοδηματικά κριτήρια των οικογενειών, με ανώτατα όρια εισοδήματος που κυμαίνονται από 39.000 έως 65.000 ευρώ.
  • Η χρηματοδότηση του επιδόματος προέρχεται από το δημοσιονομικό υπερπλεόνασμα και αποτελεί μέρος κυβερνητικών μέτρων για την οικονομική στήριξη των νοικοκυριών έναντι του πληθωρισμού.
Snapshot powered by AI

Στα τέλη του Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του έκακτου επιδόματος παιδιού, ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία θα καταβληθεί χωρίς αίτηση σε 1.000.000 νοικοκυριά.

Η καταβολή του επιδόματος παιδιού θα γίνει απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και η ενίσχυση καλύπτει περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά σε όλη τη χώρα, αντιστοιχώντας σε σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά.

Πώς καθορίζεται το ποσό του επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και τα εισοδηματικά κριτήρια των οικογενειών. Για οικογένεια με ένα παιδί, το ποσό ανέρχεται σε 150 ευρώ, με εισοδηματικό όριο έως 40.000 ευρώ για έγγαμους και 39.000 ευρώ για μη έγγαμους.

Για οικογένειες με δύο παιδιά η ενίσχυση φτάνει τα 300 ευρώ, με όριο εισοδήματος 45.000 ευρώ για έγγαμους και 44.000 ευρώ για μη έγγαμους. Οι οικογένειες με τρία παιδιά λαμβάνουν 450 ευρώ, εφόσον το εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ για έγγαμους και τις 49.000 ευρώ για μη έγγαμους.

Για πολύτεκνες οικογένειες με επτά παιδιά, το ποσό ανέρχεται στα 1.050 ευρώ, ενώ τα εισοδηματικά όρια φτάνουν τις 65.000 ευρώ για έγγαμους και 64.000 ευρώ για μη έγγαμους. Στις μονογονεϊκές οικογένειες τα ποσά παραμένουν τα ίδια, με ελαφρώς χαμηλότερα εισοδηματικά όρια.

Χωρίς νέα αίτηση η καταβολή

Η διαδικασία πληρωμής του έκτακτου επιδόματος παιδιού θα πραγματοποιηθεί χωρίς να χρειαστεί η υποβολή νέας αίτησης από τους δικαιούχους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην αυτόματη πίστωση των ποσών, αξιοποιώντας τα δεδομένα του υφιστάμενου συστήματος καταβολών.

Η χορήγηση του έκτακτου επιδόματος παιδιού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο κυβερνητικών μέτρων για την οικονομική στήριξη των νοικοκυριών, σε περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων που επιβαρύνουν τα οικογενειακά εισοδήματα. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το δημοσιονομικό υπερπλεόνασμα, στοχεύοντας στην άμεση ανακούφιση των γονέων.

Η αυτόματη καταβολή του επιδόματος χωρίς νέα αίτηση αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τους δικαιούχους και να ενισχύσει την οικονομική τους σταθερότητα μέσα στο κρίσιμο αυτό διάστημα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πώς χρησιμοποιείται το voucher - Πού θα κάνετε έως και 12 διανυκτερεύσεις

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Συγγρού στις 2 και 3 Ιουνίου

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Αναζητείται επιχειρηματίας μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται σήμερα προσαύξηση 75% στον μισθό

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Μυλοπόταμος: 72χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του - Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

09:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Στα τέλη του μήνα τα 150 ευρώ ανά παιδί - Ποιοι θα τα λάβουν

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Kia: Συνέχεια στο σερί διακρίσεων στα Red Dot Design Awards

09:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν όλα από σήμερα - Οι διαδικασίες που επηρεάζονται

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο 41χρονος - Στο νοσοκομείο τα δύο ανήλικα παιδιά

09:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν νέα πλήγματα εν μέσω αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις - Αισιόδοξος ο Τραμπ

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα: Δεν έδωσε στοιχεία για το δυστύχημα η κάμερα από το κράνος του 52χρονου

09:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά βαθμίδα

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με ΙΧ

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Νέα περιστατικά με μετανάστες νότια της Γαύδου – Διασώθηκαν συνολικά 60 άτομα

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε παρκαρισμένα ΙΧ και τούμπαρε στη μέση του δρόμου– Ένας τραυματίας

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: 41χρονος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Στο Παίδων 15χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Το αγόρασε με πλαστή ταυτότητα

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Θύμα του Έπσταϊν κατηγορεί το Παλάτι του Μπάκιγχαμ για συγκάλυψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα: Ο πατέρας κατέγραψε με κάμερα που είχε στο κράνος το δυστύχημα

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η SpaceX του Elon Musk αγόρασε Tesla Cybertruck αξίας 131 εκατ. δολαρίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:27ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο 41χρονος - Στο νοσοκομείο τα δύο ανήλικα παιδιά

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

06:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Πνεύματος: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία – Τι γιορτάζουμε σήμερα

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: 41χρονος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τους πήραν το δίπλωμα, αλλά συνεχίζουν να οδηγούν – Τι προβλέπεται για τους παραβάτες

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ είναι σοβαρά άρρωστη», επιβεβαιώνει ο βασιλιάς Χάραλντ

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα: Δεν έδωσε στοιχεία για το δυστύχημα η κάμερα από το κράνος του 52χρονου

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα: Ο πατέρας κατέγραψε με κάμερα που είχε στο κράνος το δυστύχημα

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Ανησυχία στην Αθήνα για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς – Πειθαρχική έρευνα στην αστυνομία της Αυλώνας

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

12:41WHAT THE FACT

Μερομήνια: Έτσι θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Ποιος μήνας θα είναι ο δυσκολότερος

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω»: Μέχρι 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο φτάνει η επιδότηση – Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση WWF προς Έλληνες ψαράδες και καταναλωτές: Μην φάτε αυτό το ψάρι αν το αλιεύσετε

06:52LIFESTYLE

Καθηλωτικά επεισόδια λίγο πριν το μεγάλο φινάλε – Πώς ξεκινά ο Ιούνιος για τις σειρές 

09:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν όλα από σήμερα - Οι διαδικασίες που επηρεάζονται

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ