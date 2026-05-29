Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει εκ νέου σήμερα η πλατφόρμα - Πώς να κάνετε αίτηση
Από σήμερα, 8 το πρωί, θα είναι και πάλι ανοιχτή η πλατφόρμα
Snapshot
- Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού ανοίγει ξανά σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στις 08:00 για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις.
- Οι αιτήσεις γίνονται μέσω Taxisnet και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 10 Ιουλίου 2026 στις 18:00.
- Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα παιδιά και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024, με μεταγενέστερη αναπροσαρμογή βάσει των εισοδημάτων του 2025.
- Η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση ελέγχεται και απαιτούνται στοιχεία όπως η σχολική μονάδα, η τάξη και ο αριθμός μητρώου, ενώ η οριστική υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη για την έγκρισή της.
Ανοίγει εκ νέου σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, η οποία είχε κλείσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026.
Η πληρωμή της δεύτερης δόσης στους δικαιούχους πραγματοποιείται σήμερα, αν και τα χρήματα ήταν ορατά στους λογαριασμούς των δικαιούχων από χθες, Πέμπτη. Έτσι, η πλατφόρμα ενεργοποιείται ξανά σήμερα για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων από τις 08:00 το πρωί.
Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα
Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τις 10 Ιουλίου 2026, στις 18:00, ενώ η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.
Το ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί αρχικά με βάση:
- τα εξαρτώμενα παιδιά που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21,
- το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.
Μετά την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης, θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2025.
Για τη χορήγηση του επιδόματος ελέγχεται και η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο. Στην αίτηση πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά:
- η σχολική μονάδα,
- η τάξη,
- ο αριθμός μητρώου του παιδιού.
Αν τα στοιχεία διασταυρωθούν, η αίτηση προχωρά κανονικά. Αν όχι, ο δικαιούχος θα πρέπει να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό.
Σημειώνεται ότι, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αν μείνει σε προσωρινή αποθήκευση, θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί και δεν λαμβάνεται υπόψη.