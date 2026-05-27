Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

Snapshot Στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί σε περίπου 975.000 νοικοκυριά.

Η ενίσχυση θα δοθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων που καλύπτουν το 80% των οικογενειών με παιδιά.

Το εισοδηματικό όριο για ζευγάρι με ένα παιδί είναι 40.000 ευρώ, με αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι 39.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά επιπλέον παιδί.

Το συνολικό κόστος της ενίσχυσης υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Snapshot powered by AI

Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με το συνολικό κόστος του μέτρου να ανέρχεται στα 240 εκατ. ευρώ.

Η ενίσχυση θα δοθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, με βάση εισοδηματικά κριτήρια που, σύμφωνα με τα στοιχεία, καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά.

Για ζευγάρι με ένα παιδί, το εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 40.000 ευρώ, ενώ αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Για μονογονεϊκή οικογένεια, το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης υπολογίζονται περίπου 975.000 νοικοκυριά, από το σύνολο των 1,2 εκατ. οικογενειών με παιδιά, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 3,3 εκατομμύρια πολίτες.