Σεισμός 3,4 Ρίχτερ νότια της Σαντορίνης

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:09 μετά τα μεσάνυχτα (Τετάρτη 27/5), σε υποθαλάσσια του Βόρειου Κρητικού Πελάγους.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 15,7 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.



Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 34 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά του Ακρωτηρίου Σαντορίνης.

3,7 Ρίχτερ από το EMSC

Η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,7 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 16 χλμ., και επίκεντρο τα 36 χλμ. νότια από τα Φηρά.