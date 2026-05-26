Τσίπρας: Έτσι προέκυψε το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛΑΣ

Το σκεπτικό που οδήγησε στο όνομα του νέου πολιτικού εγχειρήματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛΑΣ, αποκάλυψε η επικεφαλής δημοσίων σχέσεων Ινστιτούτου Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου

Στην αποκωδικοποίηση της ονομασίας του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε από το Θησείο το βράδυ της Τρίτης ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ», προχώρησε Θεώνη Κουφονικολάκου, περιγράφοντας το σκεπτικό πίσω από την επιλογή του τίτλου και του ακρωνυμίου.

Όπως ανέφερε η επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Τσίπρα, το ακρωνύμιο «ΕΛΑΣ» και η πρώτη λέξη του νέου ονόματος επιλέχθηκαν με αναφορά στην Ελλάδα και στην ανάγκη, όπως σημείωσε, το πολιτικό εγχείρημα να επικεντρωθεί στα πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας. «Αυτά έχουμε στο μυαλό μας. Αυτά μας ενδιαφέρουν» υπογράμμισαν.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το όνομα αποτυπώνει τη στόχευση του φορέα για ενασχόληση με τα πραγματικά προβλήματα της χώρας.

Σε ό,τι αφορά στον δεύτερο όρο του ονόματος «Αριστερή», είπε πως η Αριστερά σε όλο το φάσμα και σε όλη την πολυμορφία ήταν ο μεγάλος πυλώνας της κοινωνικής δικαιοσύνης ανέκαθεν.

Για τη λέξη «Συμπαράταξη», εξήγησε ότι η επιλογή της παραπέμπει σε μια ανοιχτή πολιτική πρόσκληση προς κάθε δημοκρατικό πολίτη που επιθυμεί να συμμετάσχει και να στηρίξει την πρωτοβουλία.

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για μια νέα νοηματοδότηση του πατριωτισμού, για ένα νέο πατριωτισμό στη χώρα. «Δεν είναι σωστό τον πατριωτισμό στη χώρα μας να το οικειοποιείται η δεξιά» υποστήριξε.

