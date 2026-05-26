Τσίπρας: Άνοιξε η πλατφόρμα υπογραφών για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛΑΣ

Σε λειτουργία τέθηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα συγκέντρωσης υπογραφών για την Ιδρυτική Διακήρυξη της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, με την ονομασία «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

Η ιστοσελίδα myelas.gr ενεργοποιήθηκε αμέσως μετά την επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα, το βράδυ της Τρίτης στο Θησείο.

Μέσω της πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να δηλώνουν τη στήριξή τους υπογράφοντας την Ιδρυτική Διακήρυξη, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της οργανωτικής και πολιτικής βάσης του νέου σχήματος.

Η πλατφόρμα myelas.gr λειτουργεί πλέον το κεντρικό ψηφιακό εργαλείο συμμετοχής στο νέο πολιτικό εγχείρημα.