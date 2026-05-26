Πρώην πρωταθλητής MMA εκτελέστηκε στο Ιράν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Στο Ιράν, εκτελέστηκε o πρώην πρωταθλητής μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) Gholamreza Khani Shekarab, 34 ετών, o οποίος κατηγορήθηκε για «κατασκοπεία και συνεργασία με εχθρικό κράτος», που σήμαινε το Ισραήλ και τις ξένες μυστικές υπηρεσίες Μοσάντ, όπως ανέφερε το Tasnim.

Ο Gholamreza Khani Shekarab καταγόταν από την πόλη Ardabil, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό Ιράν. Κατά τη διάρκεια της αθλητικής του καριέρας, εκτός από το ρινγκ, εργάστηκε και ως προπονητής και διαιτητής διεθνούς κλάσης.

Today, another young life was taken by a regime terrified of freedom.

Gholamreza Khani Shekarab is gone, but his name will not disappear.



They thought the rope could silence a dream.

They thought fear could bury courage.

But every execution plants a thousand new voices.



He was… pic.twitter.com/7190tqQRBc — Darya Safai MP (@SafaiDarya) May 26, 2026

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Shekarab έζησε στην Τουρκία για κάποιο χρονικό διάστημα. Το 2025, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Ιράκ, συνελήφθη από τις τοπικές αρχές και παραδόθηκε στην Τεχεράνη στο πλαίσιο ειδικής διμερούς συμφωνίας μεταξύ των χωρών.

Η δίκη του αθλητή προκάλεσε σκληρή κριτική από τις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόνισαν ότι η διαδικασία διεξήχθη σε συνθήκες πλήρους αδιαφάνειας, ο κατηγορούμενος στερήθηκε το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής δικηγόρου και οι ομολογίες του πιθανότατα αποσπάστηκαν υπό πίεση και βασανιστήρια. Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν παρουσιάσει κανένα δημόσιο στοιχείο για την ενοχή του Shekarab για κατασκοπεία.