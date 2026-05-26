Πρώην πρωταθλητής MMA εκτελέστηκε στο Ιράν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ
Συνελήφθη το 2025 στο Ιράκ και εκδόθηκε στην Τεχεράνη
Στο Ιράν, εκτελέστηκε o πρώην πρωταθλητής μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) Gholamreza Khani Shekarab, 34 ετών, o οποίος κατηγορήθηκε για «κατασκοπεία και συνεργασία με εχθρικό κράτος», που σήμαινε το Ισραήλ και τις ξένες μυστικές υπηρεσίες Μοσάντ, όπως ανέφερε το Tasnim.
Ο Gholamreza Khani Shekarab καταγόταν από την πόλη Ardabil, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό Ιράν. Κατά τη διάρκεια της αθλητικής του καριέρας, εκτός από το ρινγκ, εργάστηκε και ως προπονητής και διαιτητής διεθνούς κλάσης.
Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Shekarab έζησε στην Τουρκία για κάποιο χρονικό διάστημα. Το 2025, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Ιράκ, συνελήφθη από τις τοπικές αρχές και παραδόθηκε στην Τεχεράνη στο πλαίσιο ειδικής διμερούς συμφωνίας μεταξύ των χωρών.
Η δίκη του αθλητή προκάλεσε σκληρή κριτική από τις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόνισαν ότι η διαδικασία διεξήχθη σε συνθήκες πλήρους αδιαφάνειας, ο κατηγορούμενος στερήθηκε το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής δικηγόρου και οι ομολογίες του πιθανότατα αποσπάστηκαν υπό πίεση και βασανιστήρια. Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν παρουσιάσει κανένα δημόσιο στοιχείο για την ενοχή του Shekarab για κατασκοπεία.