ΗΠΑ: Καρχαρίας δάγκωσε 17χρονο που προσπάθησε να τον ανεβάσει στο σκάφος

Δάγκωμα από έναν καρχαρία δέχθηκε ένας 17χρονος από το Τέξας, ο οποίος βρισκόταν με τον πατέρα του σε ένα σκάφος, στα ανοικτά των ακτών του νησιού Γκάλβεστον.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο έφηβος δέχτηκε δάγκωμα ενώ προσπαθούσε να τραβήξει τον καρχαρία πάνω στο σκάφος.

SHARK BITES 17-YEAR-OLD BOY MILES OFFSHORE NEAR GALVESTON



The teen was attacked while boating with his father roughly two hours from shore. His father applied a tourniquet before the Coast Guard rescued the group after their boat became disabled. The boy was taken to a hospital… pic.twitter.com/lR4xz4pYST — The Dallas Express News (@DallasExpress) May 26, 2026

Το έφηβο θύμα, ο πατέρας του και ένα τρίτο άτομο βρίσκονταν σε σκάφος περίπου δύο ώρες μακριά από την ακτή όταν συνέβη το δάγκωμα, ανέφερε το FOX 61.

Ο πατέρας του αγοριού έβαλε αμέσως αιμοστατικό επίδεσμο στο τραύμα και άρχισε να κατευθύνεται προς το Galveston Yacht Basin, όταν το σκάφος έπαθε βλάβη κοντά στις προβλήτες στον Κόλπο, σύμφωνα με το FOX 61.

Το σκάφος που είχε υποστεί βλάβη προκάλεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, επείγουσα επέμβαση της Ακτοφυλακής, με τα πληρώματα διάσωσης να τοποθετούν έναν δεύτερο αιμοστατικό επίδεσμο για να περιορίσουν την αιμορραγία του εφήβου πριν τον μεταφέρουν πίσω στην ξηρά.

Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει τι προκάλεσε την ακινητοποίηση του σκάφους ή πώς ο καρχαρίας βρέθηκε πάνω στο σκάφος.

Το θύμα ήταν συνειδητό κατά την άφιξή του στην ακτή και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Τέξας για ιατρική περίθαλψη.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τη σοβαρότητα των τραυμάτων του ή το είδος του καρχαρία που εμπλέκεται στο περιστατικό.