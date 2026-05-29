Ζητούσαν το 1/10 της τιμής της αυθεντικής τσάντας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μύκονος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που πουλούσε επώνυμες τσάντες «μαϊμού»
  • Εξαρθρώθηκε στη Μύκονο κύκλωμα που πουλούσε πιστά αντίγραφα επώνυμων τσαντών σε πολύ χαμηλότερες τιμές από τις αυθεντικές.
  • Συνελήφθησαν τέσσερις Σενεγαλέζοι ηλικίας 46 έως 50 ετών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ενοικιαζόμενες κατοικίες ως κρυψώνες και δραστηριοποιούνταν σε παραλίες του νησιού.
  • Κατασχέθηκαν 1.739 προϊόντα «μαϊμού», μεταξύ των οποίων 1.159 τσάντες, ενώ το κύκλωμα εκτιμούσε ότι θα αποκόμιζε περίπου 60.000 ευρώ.
  • Το κύκλωμα προσαρμοζόταν στους πελάτες με διαπραγματεύσεις ή ακατέβατες τιμές, παρουσιάζοντας τα προϊόντα ως επώνυμα με τους αντίστοιχους κωδικούς και ονομασίες.
  • Η παράνομη δράση είχε προκαλέσει αναστάτωση στα επίσημα καταστήματα πολυτελών ειδών στη Μύκονο, αφού πολλοί τουρίστες προτιμούσαν τις φθηνές απομιμήσεις.
Στην εξάρθρωση κυκλώματος που πουλούσε τσάντες «μαϊμού» έφτασαν οι αρχές στη Μύκονο. Οι τσάντες ήταν πιστά αντίγραφα των αυθεντικών επώνυμων τσαντών. Από το σχέδιο και το σήμα μέχρι το μέγεθος, το σχήμα και τα χρώματα. Ωστόσο, δεν ήταν τίποτα άλλο από πολύ καλές απομιμήσεις.

Μία τσάντα Dior για βιβλία με τιμή πώλησης τα 2.750 ευρώ στο site της εταιρείας, οι επιτήδειοι είχαν καταφέρει να την αντιγράψουν και προσπαθούσαν να την πουλήσουν για 100 ευρώ. Όπως και μία τσάντα της Gucci. Η γνήσια κοστίζει 1.750 ευρώ. Εκείνοι έλεγαν πως είχαν καταφέρει να την προμηθευτούν σε τιμή – ευκαιρία και ζητούσαν 100 ευρώ.

Σύμφωνα με το «Live News», ως δράστες συνελήφθησαν τέσσερις Σενεγαλέζοι, ηλικίας από 46 έως 50 ετών, που είχαν στήσει ολόκληρο διακίνησης προϊόντων – μαϊμού, προσπαθώντας να πουλήσουν μία τσάντα στο 1/10 της τιμής της αυθεντικής. Χρησιμοποιούσαν κατοικίες που είχαν νοικιάσει στο νησί ως «καβάτζες» και καθημερινά εμφανίζονταν σε παραλίες του νησιού.

Η δράση του κυκλώματος, είχε προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση και στα επίσημα καταστήματα πολυτελών brands που δραστηριοποιούνται στη Μύκονο, καθώς αρκετοί επισκέπτες προτιμούσαν να αγοράζουν τα πολύ φθηνότερα «μαϊμού» προϊόντα, θεωρώντας πολλές φορές ότι αποκτούν αυθεντικά είδη σε τιμές – ευκαιρία.

Ο τρόπος δράσης τους

Για να πείσουν τα μέλη της σπείρας μιλούσαν πάντα για συγκεκριμένες τσάντες με τους κωδικούς και τις ονομασίες της εταιρείας. Πολλές φορές, όταν πίστευαν πως ο πελάτης είναι κοντά στο να αγοράσει έπεφταν ακόμα περισσότερο στην τιμή. Η γνήσια Gucci κοστίζει 2.350 ευρώ και η τσάντα που πλάσαραν ως Gucci χωρίς να είναι, μόλις 100 ευρώ.

Πολλές φορές ακόμα και εκείνοι που σκέφτονταν εξαρχής ότι επρόκειτο για απομίμηση, έμπαιναν στη διαδικασία να αγοράσουν καθώς πείθονταν ότι επρόκειτο για ευκαιρία.

Οι δράστες αντιμετώπιζαν την κάθε περίπτωση διαφορετικά. Όταν έκριναν ότι έπρεπε να φανούν πιο πειστικοί, δεν έκαναν παζάρια. Για μία τσάντα Hermes των 9.300 ευρώ ζητούσαν 300 ευρώ ακατέβατα.

Ανάλογα τον πελάτη και η στρατηγική τους. Άλλες φορές παζάρια και άλλες μια… πιο απόλυτη στάση, για να πειστούν ότι επρόκειτο για μια ευκαιρία που δύσκολα θα τους παρουσιαστεί ξανά.

Τι κατάσχεσαν οι Αρχές

Συνολικά κατασχέθηκαν 1.739 προϊόντα «μαϊμού», εκ των οποίων 1.159 τσάντες, 380 καπέλα, 197 φουλάρια, 2 πορτοφόλια, ένα ταξιδιωτικό σακίδιο και 770 ευρώ. Οι δράστες προσδοκούσαν να βγάλουν ένα ποσό κοντά στα 60.000 ευρώ από την παράνομη δράση τους.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως τα μέλη του κυκλώματος φόρτωναν καθημερινά τα προϊόντα σε αυτοκίνητα και κινούνταν σε κοσμικές παραλίες και τουριστικά σημεία του νησιού, προσεγγίζοντας κυρίως ξένους επισκέπτες. Αντίστοιχες συλλήψεις στη Μύκονο είχαν γίνει το 2019, το 2023 και το 2025.

