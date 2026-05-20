Σέρρες: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών - Οκτώ συλλήψεις, οι τέσσερις ανήλικοι

Οκτώ άτομα εκ των οποίων τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (19/5) στις Σέρρες, το Νέο Σούλι και τον Εμμανουήλ Παππά.

Όπως αναφέρει το Lionnews.gr, η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Σερρών, οδήγησε αρχικά σε πολλές προσαγωγές υπόπτων και κατέληξε στην επίσημη σύλληψη οκτώ ατόμων, φέρνοντας στην επιφάνεια το μέγεθος της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα, τέσσερις ενήλικες και τέσσερις ανήλικοι, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές πληροφορίες για τη στρατολόγηση νεαρών παιδιών στο κύκλωμα διακίνησης. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο νεαρά άτομα ηλικίας 19 ετών, καθώς και δύο ακόμη άτομα, ηλικίας 25 και 29 ετών. Στο μεταξύ, η εμπλοκή των ανηλίκων προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς συνελήφθησαν ανήλικα άτομα ηλικίας 15 ετών, 16 ετών και δύο ηλικίας 17 ετών.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ανάμεσα στα μέλη της οργάνωσης βρίσκονται και δύο κορίτσια. Πρόκειται για μια νεαρή κοπέλα από την πόλη των Σερρών, καθώς και για μια ανήλικη κοπέλα, κάτοικο χωριού του δήμου Εμμανουήλ Παππά, οι οποίες είχαν ενεργό ρόλο στην υπόθεση.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, οι οκτώ συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Σερρών για να απολογηθούν.

Η προανάκριση διενεργείται με αμείωτο ρυθμό από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Σερρών. Οι αστυνομικοί ξεσκονίζουν κάθε στοιχείο και τηλέφωνο που έπεσε στα χέρια τους, καθώς γίνεται σαφές πως οι έρευνες της Δίωξης δεν σταματούν εδώ. Αντίθετα, αναμένεται να συνεχιστούν με την ίδια ένταση και το επόμενο διάστημα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλοι συνεργοί ή αν το συγκεκριμένο δίκτυο συνδέεται με μεγαλύτερα κυκλώματα εκτός του νομού Σερρών.

