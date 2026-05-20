Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Τουρκία: Η στιγμή που γάτες ένιωσαν νωρίτερα τη δόνηση - Βίντεο

Έχουν κυκλοφορήσει νέα βίντεο από τον τρομακτικό σεισμό αλλά ένα έχει γίνει ήδη viral

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Μεγάλη αναταραχή προκάλεσε ο σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών (τελική καταμέτρηση) που σημειώθηκε το πρωί στην επαρχία Μαλάτεια της ανατολικής Τουρκίας.

Έχουν κυκλοφορήσει νέα βίντεο από τον τρομακτικό σεισμό αλλά ένα έχει γίνει ήδη viral... Η στιγμή που οι γάτες, αισθανόμενες τη δόνηση δευτερόλεπτα νωρίτερα και πανικοβλημένες, έτρεχαν αριστερά και δεξιά, καταγράφηκε λεπτομερώς από μια κάμερα ασφαλείας

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της σεισμικής δόνησης, μέχρι στιγμής οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή θύματα, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι στο πεδίο.

Σύμφωνα με στοιχεία της τουρκικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), ο σεισμός σημειώθηκε στις 09:00 το πρωί στην επαρχία της Μαλάτειας.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της AFAD, η δόνηση είχε μέγεθος 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο την περιοχή Μπαταλγκαζί της Μαλάτειας και εστιακό βάθος 7,03 χιλιομέτρων.

- Νομάρχης Μαλάτειας: «Μέχρι στιγμής καμία αρνητική αναφορά» -

Οι τοπικές αρχές στη Μαλάτεια και στις γειτονικές επαρχίες προχώρησαν σε δηλώσεις για την κατάσταση μετά τη σεισμική δόνηση, επισημαίνοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο νομάρχης Μαλάτειας Σεντάρ Γιαβούζ δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ότι οι έλεγχοι στο πεδίο βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει καμία αρνητική αναφορά. Οι συνεργάτες μας πραγματοποιούν έρευνες επί του πεδίου. Περαστικά σε όλους, ο Θεός να μην επιτρέψει σε κανέναν να βιώσει τέτοιες καταστροφές», δήλωσε.

Η σεισμική δόνηση προκάλεσε ανησυχία και σε άλλες επαρχίες της νοτιοανατολικής και της κεντρικής Τουρκίας.

Εκτός από τη Μαλάτεια, ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός στις επαρχίες Καχραμανμαράς, Γκαζιαντέπ, Αντίγιαμάν, Σανλιούρφα, Ντιγιάρμπακιρ, Ελαζίγ, Καισάρεια και Σεβάστεια. Μετά τη δόνηση, πολίτες εγκατέλειψαν κτίρια και συγκεντρώθηκαν σε ανοιχτούς χώρους εν αναμονή νεότερων οδηγιών από τις αρχές.

