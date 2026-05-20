Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

Snapshot Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφέρει ότι η μυστηριώδης οσμή στα Νότια Προάστια πιθανότατα δεν σχετίζεται με επερχόμενο σεισμό, αν και δεν αποκλείει εντελώς το ενδεχόμενο.

Δύο πιθανά σενάρια για την προέλευση της οσμής είναι η περιοχή Αίγινα

Σαλαμίνα

Πέραμα λόγω επισκευαστικών εργασιών σε πλοία ή η καθαριότητα δεξαμενόπλοιου αγκυροβολημένου κοντά στην Αίγινα.

Ο καθηγητής Χημείας Μιχάλης Χάλαρης προτείνει ότι η οσμή μπορεί να προέρχεται από φυτοπλαγκτόν λόγω κλιματικών αλλαγών στον Αργοσαρωνικό και επισημαίνει την έλλειψη άμεσων μετρήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η αντίδραση της Πολιτικής Προστασίας με εκκενώσεις σχολείων κρίθηκε αναποτελεσματική, καθώς σε περιπτώσεις χημικών παραγόντων συνιστάται παραμονή σε κλειστούς χώρους και όχι εκκενώσεις.

Ανησυχία έχει προκαλέσει στην Αττική η μυστηριώδης οσμή στα Νότια Προάστια, με μερικούς να σπεύδουν να κάνουν λόγο για επερχόμενο σεισμό.

Με ανάρτησή του στα social media ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ανέφερε πως ναι μεν υπάρχει συσχέτιση πριν από έναν σεισμό καθώς απελευθερώνονται από τη γη ευγενή αέρια, όπως το ραδόνιο.

Ωστόσο, υπογραμμίζει, πως πιθανότατα η οσμή στην Αττική δεν σχετίζεται με έναν επερχόμενο σεισμό, χωρίς όμως να αποκλείει την πιθανότητα...

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Τα τρία σενάρια για την μυρωδιά στα νότια προάστια

Σε δυσεπίλυτο σταυρόλεξο εξελίσσεται η αιτία της χθεσινής έντονης και δυσάρεστης οσμής αερίου, η οποία για πολλές ώρες έγινε αισθητή στην ατμόσφαιρα κυρίως των νοτίων προαστίων της Αττικής.

Ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ανέφερε σύο σενάρια μιλώντας στον ΣΚΑΙ:

«Προέρχεται από τη θάλασσα. Δύο σενάρια: Το ένα, πιο πιθανό, η περιοχή που είναι η πηγή είναι στο τρίγωνο Αίγινα, Σαλαμίνα, Πέραμα. Με δύο πιθανές πηγές. Η μία είναι η επισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας – Περάματος, ο δίαυλος. Η διαδικασία κατασκευής ή επισκευής τμημάτων πλοίων μπορεί να δώσει τα χημικά που μύρισαν.

Το δεύτερο σενάριο είναι ανοιχτά από την Αίγινα να είναι αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο που καθάρισε τις δεξαμανές του».

«Πέρυσι περίπου την ίδια περίοδο είχαμε παρόμοιο πρόβλημα. Τρέξαμε τα μοντέλα τα μετεωρολογικά προς τα πίσω και είναι στην ίδια περιοχή. Υπάρχει εποχικότητα. Θεωρώ ότι οι ουσίες αυτές είναι ιχνηλάτες που βάζουμε τους υδρογονάνθρακάς για να αποφεύγουμε διαρροές. Δεν έχουν έντονη τοξικότητα εκτός από το κομμάτι της νευροτοξικότητας».

Μπορεί να είναι το φυτοπλαγκτόν;

Από την πλευρά του όπως ανέφερε στο Mega o καθηγητής Χημείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Μιχάλης Χάλαρης, υπήρξε έλλειψη ενεργοποίησης των αρμόδιων μηχανισμών και υπηρεσιών, όπως του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, οι οποίες θα έπρεπε να προβούν σε άμεσες μετρήσεις και αναλύσεις της ποιότητας του αέρα.

«Εάν είχε ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πλήρως θα είχαν γίνει μετρήσεις και αναλύσεις. Από τη στιγμή που υπάρχει, να το πω έτσι, επαπειλούμενο φαινόμενο, δεν ξέρουμε ποια είναι η προέλευση, δεν ξέρουμε τίποτα. Απλώς υπήρχε έντονη οσμή. Θα έπρεπε η αρμόδια υπηρεσία που ενεργοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις, και επειδή δεν μιλάμε για το λεκανοπέδιο της Αττικής, εννοούμε του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, να στείλουν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, να κάνουν αναλύσεις της ποιότητας του αέρα για ρύπους και να δούμε».

Ο κος Χάλαρης απέρριψε την πιθανότητα η μυρωδιά να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου ή υγραερίου, ενώ εκτίμησε πως η προέλευση της μπορεί να προέρχεται από φυτοπλαγκτόν, λόγω των κλιματικών αλλαγών στον Αργοσαρωνικό.

Τέλος, ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίδραση της Πολιτικής Προστασίας, η οποία προχώρησε σε εκκενώσεις σχολείων και άλλων χώρων χωρίς να γνωρίζει την αιτία της οσμής, ήταν αναποτελεσματική, καθώς – όπως υποστήριξε – σε περιπτώσεις διασποράς χημικού παράγοντα δεν γίνονται εκκενώσεις, αλλά συστήνεται παραμονή σε κλειστό χώρο.

