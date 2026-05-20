Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος

Δημήτρης Δρίζος

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό
ΣΕΙΣΜΟΙ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφέρει ότι η μυστηριώδης οσμή στα Νότια Προάστια πιθανότατα δεν σχετίζεται με επερχόμενο σεισμό, αν και δεν αποκλείει εντελώς το ενδεχόμενο.
  • Δύο πιθανά σενάρια για την προέλευση της οσμής είναι η περιοχή Αίγινα
  • Σαλαμίνα
  • Πέραμα λόγω επισκευαστικών εργασιών σε πλοία ή η καθαριότητα δεξαμενόπλοιου αγκυροβολημένου κοντά στην Αίγινα.
  • Ο καθηγητής Χημείας Μιχάλης Χάλαρης προτείνει ότι η οσμή μπορεί να προέρχεται από φυτοπλαγκτόν λόγω κλιματικών αλλαγών στον Αργοσαρωνικό και επισημαίνει την έλλειψη άμεσων μετρήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Η αντίδραση της Πολιτικής Προστασίας με εκκενώσεις σχολείων κρίθηκε αναποτελεσματική, καθώς σε περιπτώσεις χημικών παραγόντων συνιστάται παραμονή σε κλειστούς χώρους και όχι εκκενώσεις.
Snapshot powered by AI

Ανησυχία έχει προκαλέσει στην Αττική η μυστηριώδης οσμή στα Νότια Προάστια, με μερικούς να σπεύδουν να κάνουν λόγο για επερχόμενο σεισμό.

Με ανάρτησή του στα social media ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ανέφερε πως ναι μεν υπάρχει συσχέτιση πριν από έναν σεισμό καθώς απελευθερώνονται από τη γη ευγενή αέρια, όπως το ραδόνιο.

Ωστόσο, υπογραμμίζει, πως πιθανότατα η οσμή στην Αττική δεν σχετίζεται με έναν επερχόμενο σεισμό, χωρίς όμως να αποκλείει την πιθανότητα...

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Τα τρία σενάρια για την μυρωδιά στα νότια προάστια

Σε δυσεπίλυτο σταυρόλεξο εξελίσσεται η αιτία της χθεσινής έντονης και δυσάρεστης οσμής αερίου, η οποία για πολλές ώρες έγινε αισθητή στην ατμόσφαιρα κυρίως των νοτίων προαστίων της Αττικής.

Ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ανέφερε σύο σενάρια μιλώντας στον ΣΚΑΙ:

«Προέρχεται από τη θάλασσα. Δύο σενάρια: Το ένα, πιο πιθανό, η περιοχή που είναι η πηγή είναι στο τρίγωνο Αίγινα, Σαλαμίνα, Πέραμα. Με δύο πιθανές πηγές. Η μία είναι η επισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας – Περάματος, ο δίαυλος. Η διαδικασία κατασκευής ή επισκευής τμημάτων πλοίων μπορεί να δώσει τα χημικά που μύρισαν.

Το δεύτερο σενάριο είναι ανοιχτά από την Αίγινα να είναι αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο που καθάρισε τις δεξαμανές του».

«Πέρυσι περίπου την ίδια περίοδο είχαμε παρόμοιο πρόβλημα. Τρέξαμε τα μοντέλα τα μετεωρολογικά προς τα πίσω και είναι στην ίδια περιοχή. Υπάρχει εποχικότητα. Θεωρώ ότι οι ουσίες αυτές είναι ιχνηλάτες που βάζουμε τους υδρογονάνθρακάς για να αποφεύγουμε διαρροές. Δεν έχουν έντονη τοξικότητα εκτός από το κομμάτι της νευροτοξικότητας».

Μπορεί να είναι το φυτοπλαγκτόν;

Από την πλευρά του όπως ανέφερε στο Mega o καθηγητής Χημείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Μιχάλης Χάλαρης, υπήρξε έλλειψη ενεργοποίησης των αρμόδιων μηχανισμών και υπηρεσιών, όπως του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, οι οποίες θα έπρεπε να προβούν σε άμεσες μετρήσεις και αναλύσεις της ποιότητας του αέρα.

«Εάν είχε ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πλήρως θα είχαν γίνει μετρήσεις και αναλύσεις. Από τη στιγμή που υπάρχει, να το πω έτσι, επαπειλούμενο φαινόμενο, δεν ξέρουμε ποια είναι η προέλευση, δεν ξέρουμε τίποτα. Απλώς υπήρχε έντονη οσμή. Θα έπρεπε η αρμόδια υπηρεσία που ενεργοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις, και επειδή δεν μιλάμε για το λεκανοπέδιο της Αττικής, εννοούμε του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, να στείλουν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, να κάνουν αναλύσεις της ποιότητας του αέρα για ρύπους και να δούμε».

Ο κος Χάλαρης απέρριψε την πιθανότητα η μυρωδιά να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου ή υγραερίου, ενώ εκτίμησε πως η προέλευση της μπορεί να προέρχεται από φυτοπλαγκτόν, λόγω των κλιματικών αλλαγών στον Αργοσαρωνικό.

Τέλος, ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίδραση της Πολιτικής Προστασίας, η οποία προχώρησε σε εκκενώσεις σχολείων και άλλων χώρων χωρίς να γνωρίζει την αιτία της οσμής, ήταν αναποτελεσματική, καθώς – όπως υποστήριξε – σε περιπτώσεις διασποράς χημικού παράγοντα δεν γίνονται εκκενώσεις, αλλά συστήνεται παραμονή σε κλειστό χώρο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:20ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν οι δολοφόνοι της; Η άγνωστη ιστορία 19 χρόνια μετά

12:09ANNOUNCEMENTS

Ποιο είναι το απόλυτο φαγητό του καλοκαιριού; - Η Allwyn βρέθηκε στο Athens Street Food Festival και βρήκε την απάντηση

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ εν κινήσει στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Oδηγός λεωφορείου γρονθοκόπησε 15χρονο με αναπηρία «επειδή δεν είχε εισιτήριο» - Βίντεο

12:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πέντε συλλήψεις σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη

12:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης σε διοικητή ΕΥΠ: «Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά»

11:51ANNOUNCEMENTS

Coca Cola Τρία Έψιλον: Επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξή της στην Ελλάδα

11:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στη Νίκαια – Έσπασαν τη βιτρίνα και αφαίρεσαν κοσμήματα

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Άγριος καβγάς μαθητριών έξω από Γυμνάσιο – Στο νοσοκομείο 13χρονη

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν - Σι Τζινπίνγκ: Η κινέζικη παροιμία, ο αγωγός «Power of Siberia 2» και η ανακατεύθυνση της διεθνούς ισχύος

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει για τα ταξίδια μετά τις 3 Αυγούστου

11:34LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Σε event της Mercedes με τη σύντροφο του, Ινές ντε Ραμόν την ώρα που η κόρη του «πετάει» το επίθετό του

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Προσωρινή συμφωνία ΕΕ- ΗΠΑ για μειώσεις των δασμών

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση

11:28ΥΓΕΙΑ

Γρίπη των πτηνών: Πρώτη επίσημη μετάδοση από κατοικίδιο σε άνθρωπο – Τι σημαίνει για πιθανή πανδημία

11:25ΥΓΕΙΑ

Το ψάρι της ελληνικής θάλασσας που μπορεί να ρίξει την πίεση και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β12

11:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Αντίστροφη μέτρηση για το Final-4 της Αθήνας στο στολίδι της Ευρώπης

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Διχάζει η μητέρα του μικρού Μπεν: «Για το παιδί μου δίνουν ψίχουλα, για την Μαντλίν εκατομμύρια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνί: 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Kαρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας στο Αφγανιστάν πουλάει τις 7χρονες κόρες του για σεξουαλικές σκλάβες - Σκληρό βίντεο του BBC

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Τα τρία σενάρια για την μυρωδιά στα νότια προάστια - Η περσινή ίδια περίπτωση δείχνει το δρόμο

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μεγάλη «κορδέλα» σταθεροποιείται - Τι θα φέρει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Πεντέλη: Σκοτώνουν με καραμπίνες αγριογούρουνα που κόβουν βόλτες - Ανησυχία στους κατοίκους

09:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεόφιλος Σεχίδης: O serial killer της Θάσου που άκουγε Τσαϊκόφσκι και τεμάχιζε την οικογένειά του

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή ροή από τη Ρωσία φέρνει ξανά κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

23:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κίνα κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία: Το πρώτο ρομπότ mecha μαζικής παραγωγής, θα κοστίζει 553.000 ευρώ

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ εν κινήσει στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

11:28ΥΓΕΙΑ

Γρίπη των πτηνών: Πρώτη επίσημη μετάδοση από κατοικίδιο σε άνθρωπο – Τι σημαίνει για πιθανή πανδημία

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε οδηγό ταξί που χρέωσε 45 ευρώ για διαδρομή από Μοναστηράκι στον Πειραιά

12:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

11:25ΥΓΕΙΑ

Το ψάρι της ελληνικής θάλασσας που μπορεί να ρίξει την πίεση και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β12

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την θανατηφόρα ασθένεια - Τα συμπτώματα της

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα ισχύος από Μαξίμου για «Γαλάζια Πατρίδα» και αιχμηρή απάντηση σε Βενιζέλο για το τριψήφιο τηλέφωνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ