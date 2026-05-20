Αντίστροφη μέτρηση για το Final-4 της Αθήνας στο στολίδι της Ευρώπης

Οι φίλοι του μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη κρατούν την… ανάσα τους για το τζάμπολ των ημιτελικών της Euroleague, την Παρασκευή το απόγευμα, στο Telekom Center Athens. Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια καλούνται να «παλέψουν» για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στο κορυφαίο, ιστορικότερο και πλέον σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης. Το T-Center.

Μία ημέρα πριν το τζάμπολ των δύο ημιτελικών θα πραγματοποιηθεί στο «Ίδρυμα Ωνάσης» η συνέντευξη τύπου των τεσσάρων φιναλίστ, όπου θα συμμετέχουν οι 4 προπονητές με έναν παίκτη από κάθε ομάδα (για τον Ολυμπιακό θα είναι οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Κώστας Παπανικολάου, και για τη Φενέρ οι Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Νάντο Ντε Κολό).

Το Championship Game Press Conference θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 12:00: Η συνέντευξη τύπου των φιναλίστ του μεγάλου τελικού θα γίνει στην αίθουσα τύπου του ΟΑΚΑ, όπως και οι συνεντεύξεις αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων της Παρασκευής και της Κυριακής.

Όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να λειτουργήσουν όλα στην εντέλεια, να μη συμβεί το παραμικρό και την Κυριακή το βράδυ άπαντες να κάνουν όλοι λόγο για την αρτιότερη διοργάνωση στην ιστορία της Euroleague.

«Δρακόντεια» και νέα μέτρα ασφαλείας

Μάλιστα, λόγω της αυστηρής ελληνικής νομοθεσίας και για την αποφυγή επεισοδίων, η EuroLeague εφαρμόζει ένα νέο σύστημα ονομαστικών εισιτηρίων και κατανομής.

Από τις 11 Μαΐου, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων έπρεπε να δηλώσουν την ομάδα που υποστηρίζουν στην πλατφόρμα της Euroleague. Με βάση αυτή τη δήλωση, η διοργάνωση προχωρά σε ίση κατανομή των οπαδών των 4 ομάδων σε συγκεκριμένες ζώνες («πέταλα» και κερκίδες) του Telekom Center, ώστε να είναι διαχωρισμένοι και να διασφαλιστεί η ασφάλεια.

Τα ονομαστικά εισιτήρια θα γίνουν διαθέσιμα για λήψη στις 20 Μαΐου στις 11:00 (ώρα Ελλάδας).

Η είσοδος στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις θα επιτραπεί μόνο με την επίδειξη του ονομαστικού εισιτηρίου και της ταυτότητας/διαβατηρίου που να ταυτίζεται απόλυτα με τα στοιχεία του εισιτηρίου.

Παράλληλα, επί ποδός βρίσκεται και η Ελληνική Αστυνομία. Ειδικές αστυνομικές δυνάμεις θα είναι αποκλειστικά επιφορτισμένες με τη συνοδεία των τεσσάρων ομάδων καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην Αθήνα, ενώ στα ξενοδοχεία όπου θα διαμένουν οι αποστολές θα υπάρχουν στατικές αστυνομικές δυνάμεις σε 24ωρη βάση.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., έχουν ήδη εκπονηθεί ειδικά πλάνα μετακίνησης για κάθε αποστολή, με προκαθορισμένες διαδρομές προς το γήπεδο και τους υπόλοιπους χώρους μετακίνησης των ομάδων. Αντίστοιχα, ειδικοί χάρτες και οδηγίες προετοιμάζονται και για τους φιλάθλους των τεσσάρων ομάδων και τη μετακίνησή τους.