Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο στη Μουδανιών με ανατροπή οχήματος

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, στο ύψος της Καρδίας.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά, με το ένα να αναποδογυρίζει και το άλλο να εκτοξεύεται εκτός οδοστρώματος.

Στο σημείο έσπευσαν το ΕΚΑΒ, περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας και η πυροσβεστική, η οποία δεν χρειάστηκε να παρέμβει καθώς όλοι οι επιβάτες βγήκαν μόνοι τους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία λόγω του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (20/5) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική.

Όπως αναφέρει το rthess.gr, το ατύχημα σημειώθηκε στις 9:00 περίπου το πρωί στο ύψος της Καρδίας. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά μεταξύ τους, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα το ένα εξ αυτών να χτυπήσει στο εσωτερικό διάζωμα και να αναποδογυρίσει και το άλλο όχημα να πεταχτεί εκτός οδοστρώματος.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε το ΕΚΑΒ και περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας για να ρυθμίσει την κυκλοφορία στο σημείο που διεξάγεται με δυσκολία καθώς επίσης και η πυροσβεστική η οποία δεν χρειάστηκε να επέμβει καθώς όλοι οι επιβάτες είχαν βγει μόνοι τους από τα οχήματα.

Δείτε βίντεο του Ράδιο Θεσσαλονίκη από το σημείο:

Διαβάστε επίσης