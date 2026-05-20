Χανιά: Συνταξιούχος του ΙΚΑ «κούρεψε» το χρέος του κατά 78% – Πώς έσωσε το σπίτι του

Snapshot Συνταξιούχος του ΙΚΑ στα Χανιά πέτυχε με δικαστική απόφαση «κούρεμα» χρέους 78% από συνολικές οφειλές 208.201 ευρώ σε δύο τράπεζες.

Το δικαστήριο εξαιρεί την κύρια κατοικία του 70 τ.μ. από τον πλειστηριασμό και ορίζει καταβολή δόσεων για διάσωση του σπιτιού.

Ο οφειλέτης θα καταβάλει συνολικά 9.000 ευρώ σε 60 δόσεις και 24.591 ευρώ σε 72 δόσεις σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του νόμου 3869/2010.

Η μηνιαία σύνταξη του οφειλέτη είναι 880 ευρώ, είναι έγγαμος με μη εργαζόμενη σύζυγο και δύο ενήλικα παιδιά, και έχει στην κατοχή του ένα παλιό ΙΧ αυτοκίνητο.

Για συμβουλευτική υποστήριξη η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης παρέχει τηλεφωνική ενημέρωση τις εργάσιμες ημέρες.

Κούρεμα του χρέους του κατά 78% και αποφυγή του πλειστηριασμού του σπιτιού του κέρδισε ένας Χανιώτης συνταξιούχος του ΙΚΑ μέσω των δικαστηρίων.

Όπως ανακοίνωσε η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, «η απόλυτη δικαίωση, ήρθε σε συνταξιούχο του ΙΚΑ με οφειλές ποσού των 208.201 ευρώ, σε δύο τράπεζες, με πολλές συμβάσεις (καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες) πετυχαίνοντας “κούρεμα” του χρέους του κατά 78%».

Αναλυτικά και σύμφωνα με την απόφαση:

«Ο εν λόγω οφειλέτης, είχε ενταχθεί στο ν.3869/2010 και έπειτα από αρκετές αναβολές της δικασιμου κατάφερε να έχει τελεσίδικη απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων,όπου δικαιωθηκε πανηγυρικά.

Επί της ουσίας της υπόθεσης:

Πρόκειται για συνταξιούχο του ΙΚΑ,με σύνταξη των 880 ευρώ μηνιαίως έγγαμο ,με σύζυγο μη εργαζόμενη και με δύο ενήλικα τέκνα.

Περιουσιακή κατάσταση που έχει στην διάθεση.του ,ο.εν.λογω οφειλέτης είναι μια κατοικία 70 τ.μ, κατά 50% κυριότητας με την σύζυγό του.εξ αδιαιρέτου και ένα ΙΧ παλαιάς κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα αποφαση,το Δικαστήριο των Χανίων ,αποφάσισε:

Α) Την εξαίρεση από τον πλειστηριασμό την κατοικία ,του οφειλέτη.

Β) Στην καταβολή δόσεων των 150 ευρώ , μηνιαίως για 60 δόσεις σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν..3869/2010 Δηλαδή συνολικά σην καταβολή του ποσού ,των 9.000 ευρώ.

Γ) Καταβολή μηνιαίας δόσης 341,55 ευρώ για 6 έτη 72 μηνιαίες δόσεις, για την διάσωση της κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ίδιου νόμου δηλαδή.συνολικού ποσού 24.591

Έπειτα από την παραπάνω απόφαση το “κούρεμα ‘του ποσού της οφειλής θα είναι 123.034 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 78,,%

Τέλος για ενημέρωση συμβουλευτική και καθοδήγηση.μπορειτε.να τηλεφωνειτε στο τηλέφωνο 2821092306 εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 έως 12

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης».

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

