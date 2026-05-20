Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο REBRAIN GREECE στο Λονδίνο

Η εκδήλωση REBRAIN GREECE London συγκέντρωσε μερικές από τις σημαντικότερες ελληνικές επιχειρήσεις, εκπροσωπώντας ένα ευρύ φάσμα κλάδων — από την ενέργεια και την τεχνολογία έως την υγεία και τον τραπεζικό τομέα

Δημήτρης Δρίζος

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε στη διεθνή πρωτοβουλία REBRAIN GREECE, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στο Λονδίνο, στο ξενοδοχείο Hilton London Metropole και διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Η εκδήλωση REBRAIN GREECE London συγκέντρωσε μερικές από τις σημαντικότερες ελληνικές επιχειρήσεις, εκπροσωπώντας ένα ευρύ φάσμα κλάδων — από την ενέργεια και την τεχνολογία έως την υγεία και τον τραπεζικό τομέα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας και των Ελλήνων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, αναδεικνύοντας ευκαιρίες επανασύνδεσης και επαγγελματικής εξέλιξης στην Ελλάδα.

REBRAIN GREECE, LONDON 2026

Τον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ εκπροσώπησε ο κ. Χρήστος Χριστίδης, Επικεφαλής Ανθρώπινων Πόρων, ο οποίος στο πλαίσιο της εκδήλωσης δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη μας τιμή να στηρίζουμε μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία όπως το REBRAIN GREECE, που φέρνει πιο κοντά τους Έλληνες επαγγελματίες του εξωτερικού με την ελληνική αγορά εργασίας. Ως Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ, πιστεύουμε ουσιαστικά στην προστιθέμενη αξία που δημιουργεί το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό και στη σημασία της προσφοράς ευκαιριών που ενισχύουν τη σύνδεση, την εξέλιξη και την προοπτική επιστροφής στη χώρα

Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, δήλωσε επιπλέον: «Η συμμετοχή του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ στο REBRAIN GREECE αποτελεί συνέχεια της διαχρονικής μας στήριξης σε δράσεις που ενισχύουν την επιστροφή και αξιοποίηση του ελληνικού ταλέντου. Σε μια περίοδο που η διασύνδεση με τους Έλληνες επαγγελματίες του εξωτερικού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ο Όμιλος επενδύει συστηματικά στη δημιουργία ευκαιριών που γεφυρώνουν το χάσμα και ενισχύουν την προοπτική επιστροφής στη χώρα. Πιστεύουμε ότι η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε ενεργά πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση

Η παρουσία του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ στο REBRAIN GREECE αντανακλά τη διαρκή του στήριξη σε πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν τη σχέση των Ελλήνων επαγγελματιών του εξωτερικού με την ελληνική αγορά εργασίας. Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος είχε συμμετάσχει για πρώτη φορά σε ανάλογη δράση που πραγματοποιήθηκε στο Ντίσελντορφ πριν από δύο χρόνια.

Μέσα από δράσεις που προάγουν τη γνώση, την εξέλιξη και τη διασύνδεση των ανθρώπων, ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στο ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου και δυναμικού επαγγελματικού περιβάλλοντος για τους Έλληνες εντός και εκτός συνόρων.

