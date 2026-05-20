Οι ερευνητές ανακάλυψαν κατά λάθος μια χαμένη σελίδα του Αρχιμήδη κρυμμένη σε γαλλικό μουσείο

Το φύλλο περιέχει κρυμμένο μαθηματικό έργο του Αρχιμήδη κάτω από μεταγενέστερα θρησκευτικά κείμενα

Δημήτρης Δρίζος

Οι ερευνητές ανακάλυψαν κατά λάθος μια χαμένη σελίδα του Αρχιμήδη κρυμμένη σε γαλλικό μουσείο
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ερευνητές του CNRS ανακάλυψαν τυχαία σε μουσείο στη Γαλλία ένα χαμένο φύλλο από το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη με μαθηματικά κείμενα κάτω από μεταγενέστερα θρησκευτικά κείμενα.
  • Το φύλλο περιέχει γεωμετρικά σχήματα και επιχειρήματα σχετιζόμενα με το έργο «Περί σφαίρας και κυλίνδρου» του Αρχιμήδη.
  • Η ανακάλυψη έγινε συγκρίνοντας το χειρόγραφο με φωτογραφίες του 1906, που είχαν τραβηχτεί πριν κάποια φύλλα του παλίμψηστου χαθούν.
  • Το Παλίμψηστο περιέχει σπάνια σωζόμενα κείμενα του Αρχιμήδη και έχει επιβιώσει από πολλές ιστορικές καταστροφές και επαναχρησιμοποιήσεις.
  • Οι ερευνητές σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν πολυφασματική απεικόνιση για να αποκαλύψουν περαιτέρω το κρυμμένο μαθηματικό περιεχόμενο στο φύλλο.
Snapshot powered by AI

Ένα χαμένο φύλλο από το περίφημο Παλίμψηστο του Αρχιμήδη εντοπίστηκε απροσδόκητα σε αρχειακή συλλογή μουσείου στη Γαλλία. Ερευνητές του CNRS ταυτοποίησαν το χειρόγραφο μετά από μια τυχαία αναζήτηση που τους οδήγησε σε ένα έγγραφο το οποίο φαινόταν να βρίσκεται ξεχασμένο για χρόνια στις συλλογές του Musée des Beaux-Arts στο Μπλουά.

Το φύλλο περιέχει κρυμμένο μαθηματικό έργο του Αρχιμήδη κάτω από μεταγενέστερα θρησκευτικά κείμενα. Οι ειδικοί επιβεβαίωσαν την ανακάλυψη συγκρίνοντας το χειρόγραφο με φωτογραφίες που είχε τραβήξει το 1906 ο Δανός μελετητής Γιόχαν Χάιμπεργκ, του οποίου οι εικόνες έγιναν βασική αναφορά αφού τμήματα του αρχικού παλίμψηστου χάθηκαν κατά τον 20ό αιώνα.

Η σημασία της επανεύρεσης είναι μεγάλη, καθώς το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη είναι ένα από τα σπάνια σωζόμενα χειρόγραφα που συνδέονται άμεσα με τον ίδιο τον Αρχιμήδη, τον Έλληνα μαθηματικό και εφευρέτη του οποίου τα πρωτότυπα έργα χάθηκαν αιώνες πριν. Οι ιστορικοί το μελετούν εδώ και δεκαετίες επειδή διασώζει κείμενα που άλλαξαν την ιστορία των μαθηματικών.

1779263748994-678723686-clipboard05-20-202601.jpg

Μια τυχαία αναζήτηση αποκάλυψε το ξεχασμένο φύλλο

Όλα ξεκίνησαν από ένα σχόλιο που δεν ειπώθηκε καν σοβαρά. Ο Βίκτορ Γκεμπερσάμ, ερευνητής του CNRS, αστειεύτηκε με συναδέλφους του ότι θα έπρεπε να ψάξουν για παλίμψηστα στο Μπλουά, μια πόλη με ιστορική σύνδεση με τους Γάλλους βασιλείς και τις αριστοκρατικές βιβλιοθήκες. Στη συνέχεια έλεγξε τον ηλεκτρονικό κατάλογο του μουσείου και βρήκε κάτι παράξενο.

Ένα φύλλο έδειχνε την εικόνα του προφήτη Δανιήλ δίπλα σε δύο λιοντάρια. Η άλλη πλευρά ήταν καλυμμένη με ελληνικό κείμενο. Σύμφωνα με τη France 24, η εικονογράφηση έμοιαζε παλιά, αλλά στην πραγματικότητα είχε προστεθεί τη δεκαετία του 1940 για να δώσει στο χειρόγραφο μεγαλύτερη αξία, ενώ το ελληνικό κείμενο από κάτω ήταν η πραγματική αποκάλυψη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του CNRS, πίσω από βυζαντινές προσευχές που αντιγράφηκαν στο περγαμηνό το 1229, ο Γκεμπερσάμ εντόπισε γεωμετρικά σχήματα και μαθηματικά επιχειρήματα που σχετίζονται με το «Περί σφαίρας και κυλίνδρου», ένα από τα σημαντικότερα έργα του Αρχιμήδη.

Το κείμενο αφορούσε υπολογισμούς για την επιφάνεια μιας σφαίρας. Το χειρόγραφο είχε μετατραπεί σε παλίμψηστο αιώνες νωρίτερα, όταν ένας μοναχός επαναχρησιμοποίησε την περγαμηνή για θρησκευτικά κείμενα, ξύνοντας μέρος της αρχικής γραφής χωρίς όμως να την σβήσει πλήρως.

1779263780508-77714178-22.jpg

Ένα χειρόγραφο που κατάφερε να επιβιώσει από τα πάντα

Η ιστορία του Παλίμψηστου του Αρχιμήδη είναι ήδη από μόνη της χαοτική. Το χειρόγραφο περιέχει πραγματείες του Αρχιμήδη, ομιλίες του Υπερείδη και σχόλια στον Αριστοτέλη. Όπως εξηγεί το Archimedes Palimpsest Project, τα κείμενα αντιγράφηκαν σε περγαμηνή στην Κωνσταντινούπολη γύρω στον 5ο αιώνα, αφού τα αρχικά παπύρινα κείμενα είχαν πλέον χαθεί.

«Το βιβλίο είχε υποστεί σοβαρές απώλειες από την εποχή που το είδε ο Χάιμπεργκ. Πρώτα απ’ όλα, λείπουν ορισμένα φύλλα. Τα σημαντικότερα είναι τρία χαμένα φύλλα που περιείχαν κείμενο του Αρχιμήδη».

Το χειρόγραφο επέζησε αργότερα από τις Σταυροφορίες πριν καταλήξει στη μονή του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη. Το 1229, ένας Έλληνας ιερέας το αποσυναρμολόγησε και επαναχρησιμοποίησε την περγαμηνή για ένα βιβλίο προσευχών.

«Ο Αρχιμήδης έγραψε τις πραγματείες του σε ρολά παπύρου, τα πρωτότυπα των οποίων έχουν χαθεί», εξήγησε η Mary Miller, η οποία εργάστηκε σε τεκμηρίωση που σχετίζεται με το χειρόγραφο για το Exploratorium.

Το παλίμψηστο εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και παρέμεινε εκτός δημόσιας θέας για δεκαετίες πριν επανεμφανιστεί σε δημοπρασία το 1998.

Αιωνόβιες φωτογραφίες έλυσαν το μυστήριο

Το νεοεντοπισμένο φύλλο ταυτοποιήθηκε με τη βοήθεια φωτογραφιών του Γιόχαν Χάιμπεργκ από το 1906. Οι εικόνες αυτές αποδείχθηκαν εξαιρετικά πολύτιμες, καθώς ορισμένα φύλλα που είχε καταγράψει τότε είχαν αργότερα εξαφανιστεί από το χειρόγραφο.

Όπως αναφέρει η France 24, ο Γκεμπερσάμ δήλωσε ότι όλα τα στοιχεία ταίριαζαν: η γραφή, τα διαγράμματα και ακόμη και τα λάθη του αρχικού αντιγραφέα. Το φύλλο ταυτοποιήθηκε ως το φύλλο 123 του χαμένου παλίμψηστου.

«Μέχρι αυτή την ανακάλυψη δεν είχαμε καμία ελπίδα ότι θα βρίσκαμε ποτέ αυτά τα φύλλα», είπε. «Αν ιδρύματα ή ιδιώτες συλλέκτες έχουν τέτοιου είδους χειρόγραφα, θα πρέπει να εξετάσουν αν μπορεί να πρόκειται για άλλα χαμένα φύλλα».

Το μεγαλύτερο χειρόγραφο είχε πουληθεί μέσω του Christie’s το 1998 για περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια σε έναν ανώνυμο Αμερικανό συλλέκτη. Μέχρι τότε, οι ερευνητές γνώριζαν ήδη ότι ορισμένα φύλλα που είχαν φωτογραφηθεί παλαιότερα δεν υπήρχαν πλέον. Οι επιστήμονες ελπίζουν τώρα να χρησιμοποιήσουν πολυφασματική απεικόνιση στο φύλλο του Μπλουά για να αποκαλύψουν περισσότερα από το κρυμμένο μαθηματικό κείμενο κάτω από τις προσευχές.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:20ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν οι δολοφόνοι της; Η άγνωστη ιστορία 19 χρόνια μετά

12:09ANNOUNCEMENTS

Ποιο είναι το απόλυτο φαγητό του καλοκαιριού; - Η Allwyn βρέθηκε στο Athens Street Food Festival και βρήκε την απάντηση

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ εν κινήσει στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Oδηγός λεωφορείου γρονθοκόπησε 15χρονο με αναπηρία «επειδή δεν είχε εισιτήριο» - Βίντεο

12:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πέντε συλλήψεις σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη

12:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης σε διοικητή ΕΥΠ: «Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά»

11:51ANNOUNCEMENTS

Coca Cola Τρία Έψιλον: Επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξή της στην Ελλάδα

11:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στη Νίκαια – Έσπασαν τη βιτρίνα και αφαίρεσαν κοσμήματα

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Άγριος καβγάς μαθητριών έξω από Γυμνάσιο – Στο νοσοκομείο 13χρονη

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν - Σι Τζινπίνγκ: Η κινέζικη παροιμία, ο αγωγός «Power of Siberia 2» και η ανακατεύθυνση της διεθνούς ισχύος

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει για τα ταξίδια μετά τις 3 Αυγούστου

11:34LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Σε event της Mercedes με τη σύντροφο του, Ινές ντε Ραμόν την ώρα που η κόρη του «πετάει» το επίθετό του

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Προσωρινή συμφωνία ΕΕ- ΗΠΑ για μειώσεις των δασμών

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση

11:28ΥΓΕΙΑ

Γρίπη των πτηνών: Πρώτη επίσημη μετάδοση από κατοικίδιο σε άνθρωπο – Τι σημαίνει για πιθανή πανδημία

11:25ΥΓΕΙΑ

Το ψάρι της ελληνικής θάλασσας που μπορεί να ρίξει την πίεση και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β12

11:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Αντίστροφη μέτρηση για το Final-4 της Αθήνας στο στολίδι της Ευρώπης

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Διχάζει η μητέρα του μικρού Μπεν: «Για το παιδί μου δίνουν ψίχουλα, για την Μαντλίν εκατομμύρια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνί: 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Kαρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας στο Αφγανιστάν πουλάει τις 7χρονες κόρες του για σεξουαλικές σκλάβες - Σκληρό βίντεο του BBC

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Τα τρία σενάρια για την μυρωδιά στα νότια προάστια - Η περσινή ίδια περίπτωση δείχνει το δρόμο

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μεγάλη «κορδέλα» σταθεροποιείται - Τι θα φέρει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Πεντέλη: Σκοτώνουν με καραμπίνες αγριογούρουνα που κόβουν βόλτες - Ανησυχία στους κατοίκους

09:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεόφιλος Σεχίδης: O serial killer της Θάσου που άκουγε Τσαϊκόφσκι και τεμάχιζε την οικογένειά του

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή ροή από τη Ρωσία φέρνει ξανά κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

23:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κίνα κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία: Το πρώτο ρομπότ mecha μαζικής παραγωγής, θα κοστίζει 553.000 ευρώ

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ εν κινήσει στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

11:28ΥΓΕΙΑ

Γρίπη των πτηνών: Πρώτη επίσημη μετάδοση από κατοικίδιο σε άνθρωπο – Τι σημαίνει για πιθανή πανδημία

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε οδηγό ταξί που χρέωσε 45 ευρώ για διαδρομή από Μοναστηράκι στον Πειραιά

12:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

11:25ΥΓΕΙΑ

Το ψάρι της ελληνικής θάλασσας που μπορεί να ρίξει την πίεση και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β12

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την θανατηφόρα ασθένεια - Τα συμπτώματα της

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα ισχύος από Μαξίμου για «Γαλάζια Πατρίδα» και αιχμηρή απάντηση σε Βενιζέλο για το τριψήφιο τηλέφωνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ