Μπραντ Πιτ: Σε event της Mercedes με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν

Απτόητος φαίνεται πως είναι ο Μπραντ Πιτ από το γεγονός πως η 21χρονη κόρη του, Ζαχάρα, την οποία είχε υιοθετήσει το 2005 μαζί με την Αντζελίνα Τζολί, «πέταξε» το επίθετό του πριν από μερικές μόλις ημέρες.

Ο δημοφιλής ηθοποιός απόλαυσε ανέμελος τη βόλτα του στο Λος Άντζελες με τη σύντροφό του, την 33χρονη Ινές Ντε Ραμόν, αφού εθεάθησαν σε event της Mercedes.

Ο Πιτ, 62 ετών, κρατούσε χέρι-χέρι τη Ραμόν, καθώς περπατούσαν παρέα στον φουτουριστικό χώρο πριν σταματήσουν στο κόκκινο χαλί για να ποζάρουν στους φωτογράφους, όπως αναφέρει η DailyMail.

Παρέμεναν κοντά ο ένας στον άλλο, συχνά αγκαλιασμένοι όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, με μουστάκι και μακρύτερα μαλλιά, έδειχνε όμορφος με ένα μπεζ κοστούμι και λευκό πουκάμισο. Συμπλήρωσε το ντύσιμό του με γυαλιά ηλίου με χρυσό σκελετό, εμπνευσμένα από τη δεκαετία του '70, και μαύρα δερμάτινα παπούτσια.

Όσο για τη Ραμόν, η σχεδιάστρια κοσμημάτων έλαμπε με ένα κόκκινο στράπλες φόρεμα που αναδείκνυε ιδανικά τη σιλουέτα της, άξια πασαρέλας.

Κατά τη διάρκεια των σχεδόν τεσσάρων χρόνων που είναι μαζί, ο Πιτ και η Ραμόν έχουν κρατήσει τη σχέση τους σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μετά το πολύκροτο διαζύγιό του από την Αντζελίνα Τζολί το 2016.

Ο Μπραντ Πιτ είχε βρεθεί και σε αρκετές περιοχές της χώρας μας για τα γυρίσματα της νέας ταινίας στην οποία θα πρωταγωνιστεί

Η Ζαχάρα που αρνείται το επώνυμο «Πιτ»

Ακόμα ένα παιδί του Μπραντ Πιτ φαίνεται πως αρνείται να φέρει το επίθετο του γνωστού ηθοποιού και επιλέγει να φέρει μόνο το επίθετο της μητέρας της, Αντζελίνα Τζολί. Από την αρχή του διαζυγίου του αγαπημένου ζευγαριού του Χόλιγουντ, εκτός από τα tabloid και τα μέσα ενημέρωσης, με τον τρόπο τους στο διαζύγιο ενεπλάκησαν και τα παιδιά.

Ο χρόνος με τον Πιτ είχε μειωθεί δραματικά, ενώ ένα - ένα ξεκίνησαν να απορρίπτουν το επίθετό του.

Η Ζαχάρα, η μεγαλύτερη κόρη τους, είναι η τελευταία που έκανε γνωστό ότι προχώρησε σε αυτή την κίνηση. Αν και επίσημα ονομάζεται ακόμα «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί – Πιτ», κατά την αποφοίτησή της από το Spelman College το επίθετο του διάσημου πατέρα της δεν ακούστηκε ποτέ.

Η ίδια, άλλωστε, δεν έχει κρύψει την αδυναμία που έχει στην Τζολί. «Υπάρχει μεγάλη αγάπη μεταξύ μας. Η μητέρα μου μας μεγάλωσε με αρχές και αξίες, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, αλλά και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη» είχε δηλώσει το περασμένο Απρίλιο η 21χρονη.

Η Ζαχάρα δεν είναι η μόνη που έχει «πετάξει» από το όνομά της το επίθετο Πιτ. Ο Μάντοξ και η Βιβιέν έχουν σταματήσει να το χρησιμοποιούν, ενώ η Σάιλο με το που έγινε 18 ετών, υπέβαλε επίσημη νομική αίτηση για αλλαγή ονόματος.

Angelina Jolie's Daughter Zahara Drops Dad Brad Pitt's Last Name as She Walks Across the Stage at Her Graduation https://t.co/6qhfpxZxhf — People (@people) May 19, 2026

