Μπραντ Πιτ: Πασίγνωστος Έλληνας ηθοποιός στο καστ της ταινίας «The Riders»

Εδώ και ένα μήνα η χώρα μας κινείται σε «ρυθμούς» Χόλιγουντ, λόγω των γυρισμάτων της ταινίας «The Riders» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Έπειτα από Ύδρα και Εύβοια, ο Χολιγουντιανός αστέρας επισκέφτηκε την Αθήνα, πραγματοποιώντας γυρίσματα, μεταξύ άλλων, στο κέντρο της πρωτεύουσας, τη Νέα Μάκρη και το Μενίδι.

Ελληνικό «άρωμα» στο καστ της ταινίας

Στο καστ της ταινίας θα υπάρχει και ελληνικό «άρωμα», αφού όπως έγινε γνωστό, σύμφωνα με πληροφορίες του «Deadline», στις νέες προσθήκες θα είναι ο Κίμων Κουρής μαζί με την ηθοποιό Lara Pulver.

Οι λεπτομέρειες για τον ρόλο που θα ενσαρκώσει ο Έλληνας ηθοποιός παραμένουν προς το παρόν μυστικό.

Ο ηθοποιός Κίμων Κουρής

Η υπόθεση του «The Riders»

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton από το 1994, το ψυχολογικό δράμα ακολουθεί τη ζωή του Fred Scully (τον οποίο υποδύεται ο Brad Pitt). Μετά από χρόνια ταξιδιών, ο Scully και η γυναίκα του, Jennifer, αποφασίζουν να αγοράσουν ένα παλιό αγρόκτημα στην Ιρλανδία. Όσο εκείνος ανακαινίζει το σπίτι, η Jennifer ταξιδεύει στην Αυστραλία για να τακτοποιήσει τα οικονομικά τους.

Όταν όμως ο Scully πηγαίνει στο αεροδρόμιο για να υποδεχτεί τη γυναίκα του και την 7χρονη κόρη τους, Billie, έρχεται αντιμέτωπος με το απόλυτο σοκ: το μικρό κορίτσι καταφθάνει ολομόναχο και εντελώς άφωνο, ενώ η Jennifer έχει εξαφανιστεί χωρίς καμία εξήγηση ή σημείωμα. Έτσι, ξεκινά μια συγκλονιστική ψυχολογική και σωματική οδύσσεια του πρωταγωνιστή σε όλη την Ευρώπη, καθώς αναζητά τα ίχνη της γυναίκας του.

Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο κινηματογραφικό πλατό για τις ανάγκες της ταινίας. Αν και η αρχή έγινε στην γραφική Ύδρα και τη Χαλκίδα, τα γυρίσματα συνεχίστηκαν δυναμικά στη Νέα Μάκρη και το Λαύριο.

