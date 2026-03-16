Μπραντ Πιτ: Στο Μενίδι για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας

Γυρίσματα για την ταινία "The Riders", με πρωταγωνιστή τον Μπράντ Πιτ, στην πλατεία Κοτζιά στην Αθήνα

Συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς τα γυρίσματα της νέας ταινίας με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, ο οποίος έπειτα από την Ύδρα, τη Χαλκίδα, την πλατεία Κοτζιά αλλά και τη Νέα Μάκρη, βρέθηκε στο Μενίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δημοφιλής Χολιγουντιανός ηθοποιός που έχει προκαλέσει φρενίτιδα ενθουσιασμού με την παρουσία του στην Ελλάδα βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου στο Μενίδι, για να συνεχίσει τα γυρίσματα της νέας ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί.

Ο Μπραντ Πιτ βρέθηκε σε ένα από τα παλαιότερα στούντιο της χώρας, εντός του οποίου αναμένεται να γυριστούν ορισμένες από τις δυσκολότερες σκηνές της ταινίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό» ο Μπραντ Πιτ έφτασε στα στούντιο περίπου στις 08:30 συνοδευόμενος από τους σωματοφύλακές του.

Η εκπομπή αναφέρει ακόμα πως για τα γυρίσματα της ταινίας έχει στηθεί μια τεράστια και βαθιά πισίνα, καθώς και ένα ομοίωμα ιστιοπλοϊκού σκάφους. Το στούντιο επιλέχθηκε καθώς κρίθηκε πως η συγκεκριμένη σκηνή της θαλασσοταραχής δεν θα ήταν δυνατόν να γυριστεί στην ανοιχτή θάλασσα.