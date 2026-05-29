Ενθουσιασμός στις αγορές με φόντο την προοπτική συμφωνίας ΗΠΑ, Ιράν: Πτώση άνω του 2% για το Brent

Η Wall Street κινείται ανοδικά, με τον Dow Jones να ξεπερνά τις 51.000 μονάδες για πρώτη φορά.

Με ενθουσιασμό υποδέχθηκαν οι αγορές την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν αλλά και τις δηλώσεις ότι θα έχει σύσκεψη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να λάβει τελική απόφαση σχετικά με τη συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ειδικότερα όπως μεταδίδει το CNBC, οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate σημείωσαν πτώση άνω του 2% στα 86,73 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, επίσης υποχώρησαν πάνω από 2% στα 91,61 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν υποχωρήσει κατά περισσότερο από 17% αυτό το μήνα, καθώς οι αγορές ελπίζουν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε κάποια συμφωνία. Ωστόσο, ο Τραμπ διατύπωσε την Παρασκευή μια σειρά απαιτήσεων στις οποίες το Ιράν δεν ήταν διατεθειμένο να συναινέσει στο παρελθόν.

Ανοδικά η Wall Street

Ανοδικά κινείται και το αμερικανικό χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη, με τον Dow Jones, να καταγράφει άνοδο 0,72%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ορόσημο των 51.000 μονάδων, στις 51.035.

Ο S&P 500 σημειώνει κέρδη 0,36% στις 7.591 μονάδες και ο Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,36%, στις 27.015 μονάδες.

