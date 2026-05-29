Αγίου Πνεύματος: Πάνω από 50.000 οχήματα έχουν φύγει ήδη από την Αθήνα για το τριήμερο

30.500 οχήματα έχουν περάσει από τα διόδια της Ελευσίνας και 23.344 από τα διόδια των Αφιδνών

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κίνηση στα διόδια των Αφιδνών

  • Πάνω από 50.000 οχήματα έχουν ήδη φύγει από την Αθήνα μέσω των διοδίων της Ελευσίνας και των Αφιδνών για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
  • Η αυξημένη κίνηση προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα στον Κηφισό, την Αττική Οδό και τη λεωφόρο Αθηνών.
  • Απαλλαγές από τα διόδια δικαιούνται μόνιμοι κάτοικοι κοντά σε σταθμούς διοδίων, άνεργοι με ενεργή κάρτα ανεργίας, ΑμεΑ και οχήματα κρατικών και διπλωματικών αρχών.
  • Οι δικαιούχοι απαλλαγής πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση και να πληρούν τα κριτήρια για να αποφύγουν την καταβολή διοδίων.
  • Οι οδηγοί καλούνται να προγραμματίσουν προσεκτικά τις μετακινήσεις τους λαμβάνοντας υπόψη την κίνηση και το κόστος των διοδίων.
Αυξημένη είναι η κίνηση στις δύο εξόδους από το κλεινόν άστυ, στα διόδια της Ελευσίνας δηλαδή, και σε αυτά των Αφιδνών, με αρκετούς πολίτες να αναχωρούν από την Αθήνα λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.

Ήδη έχουν περάσει από τους δύο σταθμούς διοδίων πάνω από 50.000 οχήματα, και πιο συγκεκριμένα στην έξοδο από Αθηνών-Κορίνθου έχουν γίνει μέχρι νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής 30.500 διελεύσεις και από την έξοδο της Αθηνών-Λαμίας 23.344.

Η μαζική έξοδος των εκδρομέων έχει προκαλέσει και «έμφραγμα» σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, την Αττική οδό και τη λεωφόρο Αθηνών.

Ποιοι οδηγοί περνούν δωρεάν από τα διόδια

Τα διόδια παραμένουν βασικό στοιχείο στον προϋπολογισμό των ταξιδιών, ωστόσο, συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών μπορούν να επωφεληθούν από απαλλαγές, υπό προϋποθέσεις, μειώνοντας το οικονομικό βάρος της μετακίνησης.

Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή από τα διόδια

Η απαλλαγή από την καταβολή διοδίων δεν ισχύει για όλους τους οδηγούς, αλλά για ειδικές ομάδες που πληρούν κοινωνικά ή λειτουργικά κριτήρια σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

  • Μόνιμοι κάτοικοι περιοχών κοντά σε σταθμούς διοδίων: κυρίως σε άξονες όπως η Εγνατία Οδός και οι κάθετοι οδικοί κόμβοι, εφόσον έχουν υποβάλει και εγκριθεί σχετική αίτηση.
  • Άνεργοι οδηγοί: που διαθέτουν ενεργή κάρτα ανεργίας και το όχημα είναι καταχωρημένο στο όνομά τους.
  • Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τα οχήματα που τα εξυπηρετούν: με επίσημο Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ ή ισοδύναμη πιστοποίηση όπου απαιτείται.
  • Οχήματα κρατικών και διπλωματικών αρχών.

Για να λάβουν απαλλαγή, οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία υποβολής αίτησης και να πληρούν τα αναγκαία κριτήρια. Η μη τήρηση αυτών των όρων σημαίνει ότι η διέλευση από τους σταθμούς διοδίων θα γίνεται κανονικά με καταβολή του αντίστοιχου τέλους.

Καθώς η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αυξάνει την κίνηση στους εθνικούς δρόμους, οι οδηγοί καλούνται να προγραμματίσουν προσεκτικά τις μετακινήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος των διοδίων και τις πιθανές απαλλαγές.

