Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Το... πνεύμα είναι πρόθυμο για ταξίδια, αλλά η τσέπη... ασθενεί

Ένα από τα πιο «παράδοξα» τριήμερα του Αγίου Πνεύματος δείχνει ότι θα είναι, από τουριστικής τουλάχιστον άποψης, αυτό που ξεκινάει αύριο.

Κι αυτό καθώς ενώ οι αναζητήσεις που έκαναν Έλληνες και ξένοι μέσω της Booking.com, το προηγούμενο διάστημα, ήταν σημαντικά αυξημένες σε σχέση με πέρυσι (+21%), οι πραγματικές κρατήσεις σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA) ήταν πτωτικές κατά 5%. Επιπλέον οι ταξιδιώτες εμφανίζονται να κάνουν πιο «συγκρατημένες» οικονομικά επιλογές σε προορισμούς πιο κοντινούς, κυρίως ηπειρωτικούς και λιγότερο νησιωτικούς.

Δηλαδή όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία και των δύο αυτών φορέων ο κόσμος έδειξε έντονη τη διάθεση του να ταξιδέψει, όμως λόγω των ανησυχιών που έχουν προκύψει από τις επιπτώσεις του πολέμου σε καύσιμα, εισιτήρια και γενικότερα μεταφορές, η θέληση τους δεν μετατράπηκε σε πράξη τουλάχιστον σε ότι αφορά το προσεχές τριήμερο.

Πρόκειται, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς για ένα ανησυχητικό πρώτο δείγμα σε ό,τι αφορά την συνολική πορεία του τουρισμού μέσα στη σεζόν καθώς το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αποτελεί παραδοσιακά μία «πρόβα τζενεράλε» ενόψει ολόκληρου του καλοκαιριού.

Έτσι τα αυξημένα κόστη που έχει να αντιμετωπίσει φέτος ο μέσος ταξιδιώτης σε συνδυασμό με το κλίμα ανησυχίας που δημιούργησε ο πόλεμος (και ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί) φαίνεται ότι θα φρενάρουν την τουριστική κινητικότητα όχι μόνο για το τριήμερο αλλά συνολικά για τη σεζόν.

Εξάλλου αυτή ήταν και η εικόνα που υπήρχε από την ευρωπαϊκή εκπροσώπησή της FedHATTA στην ECTAA, ήδη από την έναρξη του πολέμου, δηλαδή μια αγορά που κινείται πιο προσεκτικά.

Πιο ειδικά στον εισερχόμενο τουρισμό για το σύνολο του καλοκαιριού η εικόνα δεν είναι ενιαία, καθώς διαφοροποιείται ανά γραφείο και αγορά. Ορισμένα γραφεία καταγράφουν πτώση περίπου 7% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και εκτιμούν υποχώρηση 13% έως 16% για το καλοκαίρι, ενώ άλλα «βλέπουν» θετική πορεία, με αρκετές προκρατήσεις κυρίως από Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και ΗΠΑ.

Στους προορισμούς που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον περιλαμβάνονται η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, οι Κυκλάδες, το Ιόνιο, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, ενώ η τελική εικόνα της σεζόν εκτιμάται ότι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των κρατήσεων τελευταίας στιγμής.

«Θύμα» της κρίσης τα μακρινά ταξίδια

Το κλίμα εμφανίζεται χειρότερο σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις για μακρινούς προορισμούς και μεγάλα ταξίδια, ενώ αντίθετα ευνοούνται κοντινοί προορισμοί, οδικές εκδρομές και πιο οικονομικές επιλογές διαμονής.

Τα νησιά, αν και παραμένουν σταθερά στις προτιμήσεις για τη θερινή περίοδο, δεν αποτελούν πρώτη επιλογή των ταξιδιωτών για το συγκεκριμένο τριήμερο, καθώς αρκετοί επιλέγουν ευκολότερες και οικονομικότερες μετακινήσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον των Ελλήνων ταξιδιωτών περιστρέφεται γύρω από την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, την Κρήτη, τη Ρόδο και τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ στις οργανωμένες εκδρομές κυρίως τριών και τεσσάρων ημερών (γκρουπ) ξεχωρίζουν προορισμοί όπως το Ναύπλιο-Επίδαυρος (από 240 ευρώ), το Καρπενήσι (από 250 ευρώ), η Μάνη (από 270 ευρώ), τα Ιωάννινα (από 295 ευρώ), η Καστοριά - Φλώρινα (από 310 ευρώ), τα Γρεβενά (από 330 ευρώ), τα Τζουμέρκα (από 395 ευρώ), η Ζάκυνθος (από 340 ευρώ), η Τήνος (από 320 ευρώ), η Ρόδος (από 520 ευρώ) και η Κρήτη (από 650 ευρώ).

Στα εξερχόμενα ταξίδια, ευρωπαϊκές πόλεις εξακολουθούν να διατηρούν τη δυναμική τους, με σταθερό ενδιαφέρον για Ιταλία, Παρίσι, Σκωτία, Δαλματικές ακτές, Βαλτικές χώρες και Βαλκάνια.

Στα οργανωμένα προγράμματα εξωτερικού, σε ενδεικτικά κόστη, η Ρώμη ξεκινά από 845 ευρώ για 4 ημέρες, η Μάλτα από 765 ευρώ για 4 ημέρες, η Κωνσταντινούπολη από 840 ευρώ για 5 ημέρες, το Παρίσι από 935 ευρώ για 5 ημέρες, η Μαδρίτη από 890 ευρώ για 5 ημέρες, οι Βαλτικές χώρες από 1.445 ευρώ για 7 ημέρες και το πρόγραμμα Κάιρο - Αλεξάνδρεια από 1.675 ευρώ για 8 ημέρες.

Πιο μεγάλη η πτώση του εσωτερικού τουρισμού

Την ίδια στιγμή, η θερινή περίοδος του 2026, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τους Έλληνες ταξιδιώτες, δείχνει να κινείται με μικρή υποχώρηση, της τάξης του 14% έως 18%, σε σχέση με το 2025, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η πτώση εμφανίζεται μεγαλύτερη, ανάλογα με την περιοχή, τον τύπο ταξιδιού και το προφίλ του πελάτη.

Στα μεμονωμένα ταξίδια, η εικόνα παραμένει σε μεγάλο βαθμό στάσιμη, όπως και στα οργανωμένα γκρουπ. Οι ταξιδιώτες αναζητούν κοντινότερους προορισμούς με την Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική, το Ιόνιο, την Κρήτη, τη Ρόδο, την Πρέβεζα, τη Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Σαντορίνη, την Κάρπαθο και τη Λήμνο να συγκεντρώνουν σημαντικό ενδιαφέρον.

Στα εξερχόμενα ταξίδια, η εικόνα είναι πιο πιεσμένη, με την αγορά να εμφανίζει πτώση που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει περίπου το 20% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ορισμένα γραφεία κάνουν λόγο για ακόμη μεγαλύτερη υποτονικότητα. Παρά τη γενική επιβράδυνση, οι ευρωπαϊκές πόλεις εξακολουθούν να έχουν δυναμική, κυρίως όταν προσφέρονται μέσα από οικονομικά πακέτα. Στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών βρίσκονται η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Σκωτία, οι Δαλματικές ακτές, η Σκανδιναβία, οι Βαλτικές χώρες και τα Βαλκάνια.

Άνοδος 21% στις αναζητήσεις για το τριήμερο

Σε αντίθεση λοιπόν με τις κρατήσεις, που σύμφωνα με τα ταξιδιωτικά γραφεία εμφανίζονται μειωμένες η διάθεση για ταξίδια ειδικά από τους Έλληνες είναι ανοδική ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.

Τα στοιχεία για τις ημερομηνίες 29 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2026 καταγράφουν σημαντική άνοδο σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, οι αναζητήσεις από χρήστες στην Ελλάδα εμφανίζονται αυξημένες κατά 21% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιβεβαιώνοντας ότι η ταξιδιωτική πρόθεση παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει ο εσωτερικός τουρισμός, καθώς το ενδιαφέρον για προορισμούς εντός Ελλάδας καταγράφει αύξηση 33%. Η Αθήνα παραμένει στην κορυφή των αναζητήσεων, διατηρώντας την πρώτη θέση, παρά τη μικρή μείωση 5% σε σχέση με πέρυσι. Σημαντική παρουσία στη δεκάδα έχει και η Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται στην τέταρτη θέση, σημειώνοντας άνοδο 33% στις αναζητήσεις.

Τη μεγαλύτερη αύξηση ανάμεσα στους δέκα δημοφιλέστερους προορισμούς καταγράφει το Ναύπλιο, το οποίο βρίσκεται στην όγδοη θέση, με εντυπωσιακή άνοδο 115% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή αποτυπώνει τη στροφή αρκετών ταξιδιωτών προς πιο κοντινές, ευέλικτες και εύκολα προσβάσιμες αποδράσεις εντός Ελλάδας. Στη δεκάδα συναντάται και η πόλη των Χανίων, με αύξηση 13%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της Κρήτης ως επιλογής για σύντομες αποδράσεις.

Στους διεθνείς προορισμούς, η Ρώμη και το Παρίσι παραμένουν σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα, παρά τις οριακές μειώσεις 3% και 2%. Την ίδια ώρα, η Βουδαπέστη αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο ανερχόμενους προορισμούς του εξωτερικού, με αύξηση 43%, ενώ αντίστοιχη άνοδο καταγράφει και η Κωνσταντινούπολη, η οποία βρίσκεται στην έβδομη θέση. Το Μιλάνο, στην έκτη θέση, κινείται επίσης ανοδικά, με αύξηση 7%. Αντίθετα, η Βαρκελώνη, παρότι παραμένει μέσα στους δέκα δημοφιλέστερους προορισμούς, καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση, με τις αναζητήσεις να μειώνονται κατά 35% σε σχέση με πέρυσι.

Συνολικά, τα στοιχεία σκιαγραφούν μια ταξιδιωτική αγορά σε έντονη κινητικότητα, με τους Έλληνες να συνδυάζουν τους κλασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς με αυξημένο ενδιαφέρον για αποδράσεις εντός Ελλάδας. Προορισμοί όπως το Ναύπλιο και η Θεσσαλονίκη κερδίζουν έδαφος, ενώ η άνοδος πόλεων όπως η Βουδαπέστη και η Κωνσταντινούπολη δείχνει ότι οι ταξιδιώτες αναζητούν και εναλλακτικές επιλογές στο εξωτερικό, πέρα από τις πιο παραδοσιακές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

